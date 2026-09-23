وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ برنامج “بناء التميز في القيادة المناخية من أجل تعزيز القدرة الإفريقية على الصمود” (BCLEAR)، بين قطاع شؤون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون داخل البيت الإفريقي، وبصفة خاصة مع دول حوض النيل، من خلال بناء القدرات وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والكوادر الإفريقية.

وأكد الدكتور سويلم أن مصر تنظر إلى علاقاتها مع الدول الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل، باعتبارها علاقات ممتدة بين دول تنتمي إلى بيت إفريقي واحد وأسرة حوض نيل واحدة، مشيرًا إلى أن دول القارة تواجه تحديات متشابهة في مجالات المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي والتنمية، وهو ما يتطلب مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى كل دولة لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن دول حوض النيل تمتلك خبرات وتجارب متنوعة يمكن البناء عليها وتبادلها، بما يعزز التعاون الفني ويحول العلاقات بين دول الحوض إلى شراكات عملية تحقق منفعة مباشرة للكوادر والمؤسسات الوطنية.

وأوضح الدكتور سويلم أن برنامج BCLEAR يمثل نموذجًا عمليًا لهذا التوجه، إذ يقوم على بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الكوادر والمؤسسات الإفريقية والاستفادة من الخبرات الحكومية والأكاديمية والبحثية والفنية المتاحة في مصر والدول المشاركة.

وأشاد بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وما تمتلكه من قدرات أكاديمية وتدريبية وبحثية متميزة، مؤكدًا أن مشاركتها في تنفيذ البرنامج تتكامل مع الخبرات الفنية والمؤسسية لوزارة الموارد المائية والري والمؤسسات المتخصصة في الدول المشاركة، بما يدعم المحتوى التدريبي ويربطه بالاحتياجات الفعلية للدول، ويعزز نقل المعرفة والتعلم المتبادل داخل القارة.

وأضاف الدكتور سويلم أن البرنامج يتضمن تنفيذ أربعة برامج لتدريب المدربين (Training of Trainers)، من بينها برامج تستضيفها مصر بمشاركة كوادر من الدول الإفريقية، إلى جانب برامج في أوغندا ورواندا من دول حوض النيل، وبالتعاون مع مؤسسات بحثية وفنية متخصصة في الدول المشاركة.

ويركز المحتوى التدريبي على الزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وإدارة المحاصيل والمياه، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus)، والتخطيط المتكامل للموارد، مع استهداف إعداد شبكة مستدامة من المدربين والخبراء الأفارقة القادرين على نقل ما يكتسبونه من معارف وخبرات إلى مؤسساتهم الوطنية، بما يوسع دائرة الاستفادة ويعزز تبادل الخبرات بين دول القارة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي كذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية لمرفق المياه الإفريقي (AWF)، مؤكدًا حرص مصر خلال رئاستها للمرفق على دعم التعاون الإفريقي وبناء القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، بالتوازي مع علاقاتها الوثيقة والممتدة مع دول حوض النيل.

واختتم الدكتور سويلم بالتأكيد على أن مصر ستواصل العمل مع أشقائها داخل البيت الإفريقي، وبصفة خاصة داخل أسرة حوض النيل، انطلاقًا من أن التحديات التي تواجه دولنا متشابهة، وأن مواجهتها تتطلب مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن برنامج BCLEAR يمثل نموذجًا لهذا النهج القائم على الشراكة والتعلم المتبادل وبناء القدرات الإفريقية.