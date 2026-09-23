الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تشكر ترامب على دعمه بلادها رغم اعتقاله مادورو

وصفت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز أول لقاء لها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن ألقت الولايات المتحدة القبض على سلفها نيكولاس مادورو بأنه "تاريخي".

وقالت رودريجيز في منشور على موقع اكس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إلى جانب صورة لهما: "ناقشنا تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا ودفع أجندة التعاون في المجالات الاستراتيجية مثل الطاقة والتعدين والأمن".

شكرت رودريجيز، الذي تحدثت إلى ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي على الدعم الذي قدمه خلال الزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا في يونيو.

وأضافت: "سنواصل العمل على تعزيز الدبلوماسية التي تخدم المصلحة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة ومنافع جماعية للشعب .