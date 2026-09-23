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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يتراجع دون 100 دولار مع عودة الإمدادات الخليجية وانفراجة دبلوماسية محتملة

مضيق هرمز
مضيق هرمز
خاطر عبادة

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء، مدفوعة بعودة الإمدادات السعودية عبر خط أنابيب حيوي إلى البحر الأحمر، وتزايد الآمال في حل دبلوماسي للحرب الأمريكية - الإيرانية عبر محادثات الأمم المتحدة في نيويورك.

هبوط برنت وغرب تكساس

وفقا لوكالة رويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، بما يعادل 0.07%، لتسجل 99.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً، أو 0.39%، إلى 90.17 دولار للبرميل.

وكان برنت قد أغلق الثلاثاء دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 8 سبتمبر، في ظل تفاؤل بتحسن الإمدادات وضغوط لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو سبعة أشهر.

رسائل متضاربة من واشنطن وبارقة أمل دبلوماسية

ورغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء من قدرته على "إبادة" إيران، أكد أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا محادثات مثمرة مع وسطاء طهران، قائلاً: "أعتقد أن هناك زخماً كبيراً لديهم لإبرام صفقة".

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة KCM Trade: "يشعر السوق حالياً بتفاؤل أكبر بشأن وضع إمدادات النفط العالمية مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع"، مضيفاً أن اجتماع الوفدين الأمريكي والإيراني في نيويورك منح المتداولين بصيص أمل، ورغم الخطاب المتشدد، يختار السوق تسعير إمكانية إجراء محادثات.

خط الأنابيب السعودي يعود للعمل

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن السعودية استأنفت الثلاثاء عملياتها على خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب المؤدي إلى البحر الأحمر، مع مؤشرات على زيادة التدفقات في الشرق الأوسط.

وكانت هجمات بطائرات مسيرة، ألقت الرياض باللوم فيها على ميليشيات عراقية، قد أجبرت المملكة على إغلاق الخط في 11 سبتمبر، مما أوقف تحميل الخام في ميناء ينبع.

وتستخدم الرياض الخط لإعادة توجيه نحو 4 ملايين برميل يومياً، أي حوالي 4% من الإمدادات العالمية، إلى ينبع، بعد أن عطلت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

العراق يرفع صادراته والمخزون الأمريكي يضغط على الأسعار

وفي السياق ذاته، أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد أن بلاده تصدر حالياً أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، وتتوقع رفع صادراتها عبر تركيا إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً.

وأشارت بيانات أولية من شركتي تتبع السفن Vortexa و Kpler إلى أن صادرات الخام العراقي في أغسطس بلغت 2.3 مليون و2.17 مليون برميل يومياً على التوالي، بزيادة عن يوليو لكنها دون مستويات ما قبل الحرب في فبراير.

كما زاد الضغط الهبوطي بعد أن أظهرت بيانات صناعية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، خلافاً لتوقعات المحللين التي استطلعتها رويترز بانخفاضها، بانتظار الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

أسعار النفط حرب إيران مضيق هرمز

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