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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمود نوفل

شارك الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع مغلق، عقده الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وآندي بيرنهام رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، ودولة الدكتور مارك كارني رئيس وزراء كندا، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وذلك على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية ؛ فقد جرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل الحفاظ على حل الدولتين.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، إدانة دولة قطر للرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق، وصولاً إلى تحقيق السلام والاستقرار في قطاع غزة.

كما جدد ، موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

فرنسا ماكرون قطر الخارجية القطرية الشعب الفلسطيني إسرائيل

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