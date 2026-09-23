قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 .. والقنوات الناقلة
تأجيل مُحاكمة نقاش مُتهم بالتسبّب في وفاة سجين داخل حجز الخليفة لـ 20 أكتوبر
تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها
قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم
حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الخريف
ماكرون في خطابه الوداعي بالأمم المتحدة: دبلوماسية ترامب بشأن غزة «مشهد مخزٍ»
العراق وعمان في مواجهة قوية بافتتاح مشوار «خليجي 27» بجدة
كل ما يتردد غير صحيح .. إبراهيم حسن ينفي أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر
رئيس سوريا لسلطات الاحتلال: غيروا سياستكم
أسعار العيش السياحي والفينو.. شعبة المخابز تكشف حقيقة الزيادة
جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. ويكشف تأثير الزعل والتوتر على القلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير نقل دولي: أسعار إيجار ناقلات النفط العملاقة في مضيق هرمز وصلت إلى مليون دولار في اليوم

مضيق هرمز
مضيق هرمز
البهى عمرو

قال الربان عمرو قطايا، خبير النقل الدولي والبحري، إن الوضع الحالي بالنسبة إلى ناقلات النفط كبيرة الحجم، المعروفة باسم «VLCCs»، يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات اليومية، موضحًا أن هذه الناقلات تستخدم حاليًا بشكل كبير في الحركة داخل مضيق هرمز وخارجه.

وأوضح أن أسعار إيجار الناقلة الواحدة وصلت حاليًا إلى نحو مليون دولار في اليوم، معتبرًا أن هذا الرقم يمثل مستوى مرتفعًا للغاية بالنسبة إلى السوق الملاحية العالمية.


الإيجارات ترتفع بنحو عشرة أضعاف


وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ أسعار الإيجار في الظروف الطبيعية كانت تتراوح بين 50 ألفًا و150 ألف دولار يوميًا، موضحًا أن وصولها إلى مليون دولار يعني ارتفاع القيمة بنحو عشرة أضعاف.

وأضاف أن معظم الناقلات التي تعمل حاليًا في هذه الظروف ليست من الناقلات الحديثة، وإنما من الناقلات قديمة البناء التي تتراوح أعمار بعضها بين 15 و20 و25 عامًا.

ملاك السفن يدفعون بالناقلات القديمة إلى المنطقة

 

وأوضح خبير النقل الدولي والبحري أن ارتفاع الأرباح دفع ملاك السفن إلى تشغيل هذه الناقلات في المنطقة، رغم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، بهدف تحقيق أرباح سريعة.

وأشار إلى أن هذه المخاطر تشمل احتمالات تعرض الناقلات للاستهداف أو القصف من جانب الحرس الثوري، وفق ما ذكر.

تذبذب حركة العبور في مضيق هرمز

 

وحول أعداد السفن التي تعبر مضيق هرمز حاليًا، أوضح قطايا أن الأرقام لا تثبت على مستوى واحد خلال الأيام المختلفة.

وقال إن حركة العبور قد تصل في بعض الأيام إلى نحو 15 أو 20 سفينة، بينما تنخفض في أيام أخرى إلى 7 أو 8 سفن فقط، مشيرًا إلى وجود تفاوت واضح في حركة السفن التي تعبر المضيق خلال الفترة الحالية.

النفط مضيق هرمز ناقلات النفط القاهرة الإخبارية النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

الشاعر وليد الغزالي

بعد القبض عليه.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟

مخدرات

200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة

اسعار السبائك الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21.. إليك ثمن السبائك من أول 1 جرام

ترشيحاتنا

سيرين عبد النور

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

الأطعمة المعلبة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

مغنيسيوم

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

بالصور

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا .. هل جلد الدجاج مُضر؟

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد