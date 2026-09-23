خبير نقل دولي: أسعار إيجار ناقلات النفط العملاقة في مضيق هرمز وصلت إلى مليون دولار في اليوم

قال الربان عمرو قطايا، خبير النقل الدولي والبحري، إن الوضع الحالي بالنسبة إلى ناقلات النفط كبيرة الحجم، المعروفة باسم «VLCCs»، يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات اليومية، موضحًا أن هذه الناقلات تستخدم حاليًا بشكل كبير في الحركة داخل مضيق هرمز وخارجه.

وأوضح أن أسعار إيجار الناقلة الواحدة وصلت حاليًا إلى نحو مليون دولار في اليوم، معتبرًا أن هذا الرقم يمثل مستوى مرتفعًا للغاية بالنسبة إلى السوق الملاحية العالمية.



الإيجارات ترتفع بنحو عشرة أضعاف



وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ أسعار الإيجار في الظروف الطبيعية كانت تتراوح بين 50 ألفًا و150 ألف دولار يوميًا، موضحًا أن وصولها إلى مليون دولار يعني ارتفاع القيمة بنحو عشرة أضعاف.

وأضاف أن معظم الناقلات التي تعمل حاليًا في هذه الظروف ليست من الناقلات الحديثة، وإنما من الناقلات قديمة البناء التي تتراوح أعمار بعضها بين 15 و20 و25 عامًا.

ملاك السفن يدفعون بالناقلات القديمة إلى المنطقة

وأوضح خبير النقل الدولي والبحري أن ارتفاع الأرباح دفع ملاك السفن إلى تشغيل هذه الناقلات في المنطقة، رغم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، بهدف تحقيق أرباح سريعة.

وأشار إلى أن هذه المخاطر تشمل احتمالات تعرض الناقلات للاستهداف أو القصف من جانب الحرس الثوري، وفق ما ذكر.

تذبذب حركة العبور في مضيق هرمز

وحول أعداد السفن التي تعبر مضيق هرمز حاليًا، أوضح قطايا أن الأرقام لا تثبت على مستوى واحد خلال الأيام المختلفة.

وقال إن حركة العبور قد تصل في بعض الأيام إلى نحو 15 أو 20 سفينة، بينما تنخفض في أيام أخرى إلى 7 أو 8 سفن فقط، مشيرًا إلى وجود تفاوت واضح في حركة السفن التي تعبر المضيق خلال الفترة الحالية.