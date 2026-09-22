أمير قطر: لغة الحوار هى الأنسب لحل الأزمة في المنطقة

وحذر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، من أن الأزمات الراهنة جاءت نتيجة سنوات من التأجيل واللجوء إلى حلول غير واقعية، مؤكدا أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل لحل الخلافات.

وأوضح أن قطر حافظت على دورها كوسيط موثوق وحذرت مرارًا من أن مرور الوقت لا يؤدي إلى حل النزاعات المعلقة، بل يزيد كلفتها، مؤكدا أن جوهر الأزمات التي تشهدها المنطقة يتمثل في غياب أمن إقليمي جماعي، الأمر الذي يشجع، على استمرار النزاعات بدلًا من حلها بالطرق السلمية.

وأضاف أن الحكمة والصلابة وجهان لعملة واحدة ، مؤكدا أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة أظهرت الحاجة الملحة للحلول الدبلوماسية هو ما نعمل من أجله.

وعن القضية الفلسطينية، قال أمير قطر إنه لا يستقيم الحديث عن نظام دولي عادل دون حل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل باتت تجاهر بأن الحل الأنسب هو تهجير سكان غزة وهو ما نرفضه بشدة، مشددا على أنه علي إسرائيل أن تلتزم بخطة السلام في قطاع غزة.