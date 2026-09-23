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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر الرقمية تتيح خدمة سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا لطلاب المدارس

منصة مصر الرقمية إتاحة
منصة مصر الرقمية إتاحة
حنان توفيق

تستمر مصر الرقمية في إتاحة خدمة سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا لطلاب المدارس.

وتأتي إتاحة الخدمة في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضمن جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتخفيف الضغط على منافذ السداد التقليدية.

وتتمثل خطوات التسجيل والاستفادة من خدمة سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا عبر الدخول على منصة مصر الرقمية عبر الرابط

 https://digital.gov.eg/.


ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد ، واختيار «خدمات التعليم»، ومنها خدمة «سداد المصروفات أونلاين».


وإدخال الرقم القومي للطالب، واختيار سداد المصروفات الدراسية.
وأخيرا استكمال عملية السداد من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني بمختلف أنواعها، مع إمكانية الاحتفاظ بالفاتورة وطباعتها عند الحاجة.

كانت الخدمة قد أُطلقت عبر منصة «مصر الرقمية» في فبراير الماضي، لتتيح للمستخدم سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا من خلال حسابه على المنصة.

ويمكن للمستخدم سداد المصروفات لنفسه كطالب، أو لأبنائه كولي أمر، أو لطالب آخر باستخدام الرقم القومي للطالب، على أن يكون لديه حساب مُفعل على منصة مصر الرقمية، وألا يقل عمر صاحب الحساب عن 15 عامًا.

منصة مصر الرقمية سداد المصروفات الدراسية طلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات الرقم القومي للطالب خدمات التعليم

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