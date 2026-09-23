قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها
قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم
حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الخريف
ماكرون في خطابه الوداعي بالأمم المتحدة: دبلوماسية ترامب بشأن غزة «مشهد مخزٍ»
العراق وعمان في مواجهة قوية بافتتاح مشوار «خليجي 27» بجدة
كل ما يتردد غير صحيح .. إبراهيم حسن ينفي أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر
رئيس سوريا لسلطات الاحتلال: غيروا سياستكم
أسعار العيش السياحي والفينو.. شعبة المخابز تكشف حقيقة الزيادة
جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. ويكشف تأثير الزعل والتوتر على القلب
فاكهة الفريق.. هشام نصر: لم أكن أريد الاستغناء عن «بيزيرا» لكن الزمالك أمام كارثة مادية
قد تكون الأشد عنفا.. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات ظاهرة "نينيو"
شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«حمودة»: الأهلي سيأكل الأخضر واليابس بعد التوقف.. والظروف لا تساعد «معتمد» في الزمالك رغم اجتهاده

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

أكد أحمد حمودة، نجم المصري السابق، أن الأهلي قادر على العودة بقوة عقب فترة التوقف الدولي، مشيرًا إلى أن الفريق سيقدم مستويات قوية خلال الفترة المقبلة، وقال: «الأهلي سيعود بقوة بعد التوقف وسيأكل الأخضر واليابس».

وانتقد حمودة خلال حواره لـ  برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور اختيارات الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، خاصة فيما يتعلق بحسين الشحات، قائلًا: «أتعجب من جلوس حسين الشحات على مقاعد البدلاء وعدم الدفع به أساسيًا، كما أن أحمد مصطفى زيزو لا يلعب في مركزه مع الأهلي»،وأضاف: «إعادة عموتة اللاعبين إلى مراكزهم والاستعانة بحسين الشحات مش عيب».

وتحدث نجم المصري السابق عن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مؤكدًا أنه مدرب مجتهد ويستحق الدعم، وقال: «معتمد جمال مجتهد وربنا يكرمه على قدر اجتهاده، رغم ضعف إمكانيات سكواد الزمالك، والتوفيق يذهب للمجتهدين»، موضحًا أن الظروف الحالية لن تساعده على تكرار إنجاز الموسم الماضي.

وعن منتخب مصر، قال حمودة: «منتخب مصر اسم منتخب كبير في العالم وأفريقيا، وكنت أتمنى نزول حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، بمعدل الأعمار السنية»، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى انضمام ناصر ماهر لاعب بيراميدز، وحامد عبد الله لاعب إنبي، ومحمد رضا بوبو لاعب سيراميكا إلى صفوف الفراعنة.


واختتم حمودة حديثه بالإشادة بجماهير المصري، مؤكدًا أنها جماهير كبيرة ومحبّة لناديها، كما تمنى التوفيق لأحمد سامي، المدير الفني للفريق، قائلًا إنه مدرب مجتهد، لكنه يواجه سوء توفيق في الفترة الحالية.

الأهلي الزمالك أحمد حمودة التوقف الدولي زيزو حسين الشحات معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

الذهب

الصين تشتري الذهب بجنون.. 1000 طن في 8 أشهر تكشف سر التحرك المفاجئ

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

الشاعر وليد الغزالي

بعد القبض عليه.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟

مخدرات

200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

ترشيحاتنا

Xbox

زلزال داخل إكس بوكس.. تسريح موظفين وتغييرات شاملة في استوديوهات الألعاب بمايكروسوفت

فيفو X500

فيفو تكشف رسمياً عن سلسلة هواتف X500 الرائدة بمواصفات قوية وكاميرات احترافية متطورة

أجهزة لابتوب

أفضل وأرخص خمسة أجهزة لابتوب للدراسة والألعاب لعام 2026

بالصور

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا .. هل جلد الدجاج مُضر؟

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد