«حمودة»: الأهلي سيأكل الأخضر واليابس بعد التوقف.. والظروف لا تساعد «معتمد» في الزمالك رغم اجتهاده

أكد أحمد حمودة، نجم المصري السابق، أن الأهلي قادر على العودة بقوة عقب فترة التوقف الدولي، مشيرًا إلى أن الفريق سيقدم مستويات قوية خلال الفترة المقبلة، وقال: «الأهلي سيعود بقوة بعد التوقف وسيأكل الأخضر واليابس».

وانتقد حمودة خلال حواره لـ برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور اختيارات الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، خاصة فيما يتعلق بحسين الشحات، قائلًا: «أتعجب من جلوس حسين الشحات على مقاعد البدلاء وعدم الدفع به أساسيًا، كما أن أحمد مصطفى زيزو لا يلعب في مركزه مع الأهلي»،وأضاف: «إعادة عموتة اللاعبين إلى مراكزهم والاستعانة بحسين الشحات مش عيب».

وتحدث نجم المصري السابق عن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مؤكدًا أنه مدرب مجتهد ويستحق الدعم، وقال: «معتمد جمال مجتهد وربنا يكرمه على قدر اجتهاده، رغم ضعف إمكانيات سكواد الزمالك، والتوفيق يذهب للمجتهدين»، موضحًا أن الظروف الحالية لن تساعده على تكرار إنجاز الموسم الماضي.

وعن منتخب مصر، قال حمودة: «منتخب مصر اسم منتخب كبير في العالم وأفريقيا، وكنت أتمنى نزول حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، بمعدل الأعمار السنية»، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى انضمام ناصر ماهر لاعب بيراميدز، وحامد عبد الله لاعب إنبي، ومحمد رضا بوبو لاعب سيراميكا إلى صفوف الفراعنة.



واختتم حمودة حديثه بالإشادة بجماهير المصري، مؤكدًا أنها جماهير كبيرة ومحبّة لناديها، كما تمنى التوفيق لأحمد سامي، المدير الفني للفريق، قائلًا إنه مدرب مجتهد، لكنه يواجه سوء توفيق في الفترة الحالية.