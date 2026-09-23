علاء نبيل: الضغوط الإعلامية وراء عدم انضمام محمد إسماعيل للمنتخب

قال علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، إن عدم انضمام محمد إسماعيل إلى قائمة منتخب مصر جاء، من وجهة نظره، نتيجة الضغوط الإعلامية التي تعرض لها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة.

وأوضح نبيل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن حسام حسن لا يتأثر عادةً بمثل هذه الضغوط، لكنه يرى أن استمرار الحديث الإعلامي حول اللاعب كان له تأثير في قرار استبعاده من قائمة المنتخب.

وأضاف أن محمد إسماعيل كان من الممكن أن ينضم إلى المنتخب، لو لم تكن هناك ضغوط إعلامية مرتبطة بقرار الجهاز الفني، وفقًا لرؤيته.