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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء نبيل: الضغوط الإعلامية وراء عدم انضمام محمد إسماعيل للمنتخب

محمد اسماعيل
محمد اسماعيل
سارة عبد الله

قال علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، إن عدم انضمام محمد إسماعيل إلى قائمة منتخب مصر جاء، من وجهة نظره، نتيجة الضغوط الإعلامية التي تعرض لها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة.

وأوضح نبيل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن حسام حسن لا يتأثر عادةً بمثل هذه الضغوط، لكنه يرى أن استمرار الحديث الإعلامي حول اللاعب كان له تأثير في قرار استبعاده من قائمة المنتخب.

وأضاف أن محمد إسماعيل كان من الممكن أن ينضم إلى المنتخب، لو لم تكن هناك ضغوط إعلامية مرتبطة بقرار الجهاز الفني، وفقًا لرؤيته.

علاء نبيل محمد إسماعيل سهام صالح منتخب مصر

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