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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حكومة ألمانيا تستعد لمنع اليمين المُتطرف من الوصول إلى خطة حرب سرية ضد موسكو

مبنى البرلمان الألماني في ولاية ساكسونيا-أنهالت
مبنى البرلمان الألماني في ولاية ساكسونيا-أنهالت
خاطر عبادة

تستعد الحكومة الألمانية لتقييد وصول حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف إلى وثائق عسكرية سرية، مع اقتراب الحزب من تولي السلطة في إحدى الولايات الشرقية، وسط مخاوف من تسريبها إلى موسكو، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

خطة من 1000 صفحة لمواجهة روسيا

وبحسب تقرير من برلين، كشف الجيش الألماني في عام 2024، بعد صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا، عن خطة عملياتية سرية من 1000 صفحة، تحدد آلية الرد على أي هجوم روسي جديد في أوروبا الشرقية.

وتعد هذه الوثيقة، المعروفة اختصاراً بـ "Oplan"، من أكثر الوثائق سرية، ولا يُسمح بالاطلاع عليها إلا لعدد محدود من كبار قادة الولايات الألمانية الـ16.

مخاوف من تسريب الخطة إلى موسكو

وقال 17 مسؤولاً ألمانياً وأجنبياً، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الحكومة الفيدرالية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس تدرس تقييد هذا الوصول، بعد فوز حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت الصغيرة شرقي البلاد.

ويسعى الحزب، المعروف بقربه من موسكو، لتشكيل حكومة ائتلافية وتولي السلطة في الولاية هذا الخريف، وهو ما أثار قلق القيادات العسكرية من احتمال تمرير الخطة السرية إلى روسيا، وفق ما أكده ثلاثة مسؤولين كبار مطلعين على المداولات.

برلين تقيّم و"البديل" يرد: إجراء غير ديمقراطي

وكشف 14 مسؤولاً آخرون عن جهود إضافية تهدف إلى منع أي حكومة ولاية يقودها الحزب اليميني من الاطلاع على أسرار الدولة أو عرقلة التعاون الحكومي.

ورداً على ذلك، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الوزارة بصدد تقييم المعلومات الأمنية التي تحتاج إلى الحماية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

من جانبه، هاجم المتحدث باسم حزب البديل يورك هيرمان الخطوة، قائلاً: "سيكون من غير الديمقراطي تماماً ومن المستحيل تبريره أمام الناخبين حجب معلومات استخباراتية عن الحزب بناءً على مزاعم غير مثبتة وغير قابلة للإثبات".

ألمانيا حزب البديل من أجل ألمانيا خطة حرب موسكو أسرار حربية انتخابات ألمانيا

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