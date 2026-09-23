وزير الخارجية المغربي: إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط مرهون بقيام دولة فلسطينية مستقلة

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط مرهون بقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وجدد بوريطة - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين في نيويورك - دعوته لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية .

كما أكد بوريطة دعم بلاده للسلطة الفلسطينية في كافة الجوانب مع مواكبة الإصلاحات التي تقوم بها السلطة في محاورها، مشددا على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأعرب عن قلق المغرب من التطورات في الضفة الغربية حيث تقوم إسرائيل بتمرير قوانين تمس الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتهجير السكان في تقويض للأساس المادي لقيام الدولة المستقلة.

وأبدى انزعاج المغرب العميق من الإجراءات الإسرائيلية في القدس وانتهاكات حرمة المسجد الأقصى.

ومن جهة أخرى، حذر وزير الخارجية المغربي من تنامي خطر الجماعات المسلحة في عدة مناطق بالعالم، موضحا أن الجماعات المسلحة غير الحكومية أصبحت خطرا يهدد الأمن والاستقرار في العالم.

وأشار إلى تعاظم دور الجماعات المسلحة في تهديد أمن واستقرار الدول، كما أنها تسعى في التحكم في الممرات البحرية وتهديد الملاحة والمضائق واستهداف المنشآت في الدول.

وقال وزير الخارجية المغربي إن أكثر من 2 مليون شخص يعيشون في مناطق تشهد تنازعا على السيطرة، وإن هناك حول العالم 130 جماعة مسلحة غير حكومية مصنفة كأطراف نزاعات مسلحة، وهذه الجماعات المسلحة تستخدم العنف لفرض الأمر الواقع.

واعتبر أن العالم أصبح أقل أمنا في العقدين الأخيرين، مشيرا إلى علاقة تلك الجماعات المسلحة بالجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والعصابات المنظمة، مؤكدا أن الجماعات المسلحة لا يمكن أن تكون سلمية أو تنخرط في تسوية نزاعات.

ودعا ناصر بوريطة إلى التعامل مع تلك الجماعات بحزم وتحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية للدول التي ترعاها وتمولها وتسلحها وتوفر لها الملاذ والدعم.