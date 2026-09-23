نقيب صيادلة القاهرة: 370 ألف صيدلي و67 ألف صيدلية في مصر يطرحان تحديات أمام سوق العمل

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ الأسبق، إن الصيدليات العامة تمثل وحدات أولية للرعاية الصحية، خاصة في المناطق الشعبية والقرى والنجوع، مشيرًا إلى أن الصيدلي يتعامل بصورة مباشرة مع المرضى ويقدم لهم الخدمة الدوائية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ أهمية الصيدليات العامة تجعل تطوير أوضاعها الاقتصادية أمرًا ضروريًا، بما يساعد على توفير فرص عمل للصيادلة واستيعاب أعداد أكبر من الخريجين.

تشبع سوق الصيادلة يستدعي إعادة النظر في الأعداد

وأشار الشيخ إلى أن أعداد الصيادلة وصلت إلى نحو 370 ألف صيدلي، مقابل وجود نحو 67 ألف صيدلية، إلى جانب الصيادلة العاملين في الحكومة وهيئة الدواء وقطاعات أخرى.

وأكد أن النقابة حذرت منذ سنوات من زيادة أعداد المقبولين في كليات الصيدلة، ودعت إلى تقليل هذه الأعداد، معتبرًا أن حالة التشبع التي يشهدها القطاع حاليًا تؤكد أهمية تلك التحذيرات.

تحسين اقتصاديات الصيدليات لاستيعاب الخريجين

وأوضح أن تحسين اقتصاديات الصيدليات العامة يمكن أن يساهم في استيعاب عدد كبير من الصيادلة، لكنه أشار إلى وجود تحديات تؤثر على قدرة الصيدليات على التشغيل، من بينها تآكل رأس المال وارتفاع تكاليف العاملين والمستهلكات، إلى جانب المشكلات المرتبطة ببيع الأدوية بأسعار مختلفة.

ولفت إلى أن بيع الأدوية عبر الإنترنت يمثل منافسة للصيدليات، مشيرًا إلى أن تداول الأدوية بهذه الطريقة خارج الإطار القانوني، بحسب وصفه، قد يفتح المجال أمام تداول أدوية مغشوشة أو غير مطابقة.

تطوير مناهج الصيدلة وفق احتياجات المستقبل

وأكد الشيخ ضرورة التفكير خارج الإطار التقليدي لمهنة الصيدلة، مشددًا على أهمية تغيير المناهج بما يتناسب مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل المستقبلية.

وأوضح أن من المجالات التي يمكن التوسع فيها الطب الدقيق، الذي يتيح تخصيص العلاج وفق الخصائص الجينية للمريض، إلى جانب الطب الرقمي، وعلم الجينوم الحيوي، والصيدلة النووية، والمجالات المرتبطة بالأدوية البيولوجية، مع إدخال الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية.

تفعيل الصيدلة الإكلينيكية

وأشار إلى أن الصيدلة الإكلينيكية دخلت مصر منذ سنوات، لكنها لم تُفعّل بالشكل المناسب، موضحًا أن بعض المستشفيات لا تزال غير مستعدة بصورة كاملة لتطبيقها، إلى جانب وجود مقاومة من بعض الأطباء لمشاركة الصيادلة في بعض المجالات.

وأكد أن الصيادلة الإكلينيكيين يقدمون دورًا مهمًا في ترشيد استخدام الأدوية وضبط الجرعات، وهو ما يساهم في خفض الإنفاق الدوائي، داعيًا إلى زيادة تفعيل هذا التخصص ضمن المنظومة الصحية.

فتح أسواق عمل للصيادلة في إفريقيا

ودعا الشيخ إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام الصيادلة المصريين، خاصة في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى وجود احتياجات لدى عدد من هذه الدول للكوادر المختلفة.

وأوضح أنه تواصل سابقًا مع جهات في نيجيريا وغانا، مؤكدًا وجود استعدادات لديها لاستقبال كوادر مصرية، كما استشهد بتجربة موريشيوس التي شهدت طلبات على أطباء بيطريين ومهندسين وتخصصات أخرى، لكنها لم تستكمل بسبب غياب التنسيق بين الجهات المعنية.



