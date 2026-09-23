ذبـ.ـح خارج المجازر .. ضبط 50 كجم لحوم وتحرير 7 محاضر ببني سويف

بناء على توجيهات المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، وإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، واصلت إدارة تموين شرق النيل جهودها الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية.



جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع الطب البيطري، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر، جاءت على النحو التالي:

تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، مع التحفظ على إجمالي 50 كجم من اللحوم البلدية لحين العرض على النيابة واتخاذ التصرف القانوني.

وتحرير محضرين لعدم حمل شهادة صحية.

وتحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت مديرية التموين استمرار تكثيف الحملات الرقابية والمرور على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأوضحت المديرية أن استمرار الحملات يأتي في إطار جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمساهمة في ضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة.