في إنجاز طبي جديد.. مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في استئصال ورم معقد بالقولون والمثانة وتنقذ حياة مريض

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن نجاح فريق طبي مشترك من قسمي الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية بمستشفيات جامعة بني سويف في إنقاذ حياة مريض، عقب إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم كبير بالقولون مع استئصال جزئي للمثانة نتيجة اختراق الورم لجدارها.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور تامر نبيل، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور أحمد عبدالباري، رئيس قسم جراحة المسالك البولية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن مستشفيات جامعة بني سويف تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر كافة سبل الدعم والرعاية لتجهيز المستشفيات بأحدث الإمكانيات والتقنيات الحديثة لضمان التعامل السريع والتكامل الفعال بين مختلف الأقسام في الحالات الحرج والمؤثرة.

كما أوضح أن المستشفيات الجامعية تمتلك كوادر طبية وأعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى من الكفاءة والاقتدار، مما يجعلها القبلة الأولى لاستقبال الحالات الدقيقة وأعقد جراحات الأورام الطارئة بالمحافظة، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المتكامل هو الأساس الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة وإنقاذ حياة المرضى.

من جانبه، صرح الدكتور هاني حامد، بأن فور وصول الحالة تم تشخيصها بدقة والتنسيق الفوري بين الأقسام، ليتدخل الفريق الجراحي بشكل عاجل للسيطرة على الورم واستئصاله بالكامل مع الأنسجة المتأثرة للتعامل مع غزو الورم للمثانة باحترافية عالية تعكس الخبرة المتميزة للأطقم الطبية وتضمن أفضل فرصة لشفاء المريض.

مشيراً إلى أن نجاح هذه العملية المعقدة لم يتوقف عند حدود التدخل الجراحي فحسب، بل امتد للرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة للمريض داخل العناية المركزة حتى استقرار حالته تمامًا وتماثله للشفاء.

كما أوضح الدكتور هاني حامد أن فريق الجراحة العامة ضم الدكتور تامر نبيل، والدكتور عبدالعزيز زين العابدين، أستاذ مساعد الجراحة العامة والأوعية الدموية (قائدًا للفريق)، والدكتور أسامة سامح، مدرس مساعد الجراحة العامة، والأطباء المقيمون د. خالد بغدادي ود. طه حمدان.

كما ذكر الدكتور عماد البنا أن فريق جراحة المسالك البولية ضم الدكتور أحمد عبداللطيف، أستاذ جراحة المسالك البولية (قائدًا للفريق)، والدكتور المعتصم بالله، مدرس جراحة المسالك البولية، والطبيب المقيم أحمد تايب، بجانب المشاركة الفعالة لفريق التخدير وهيئة التمريض وأعضاء الهيئة المعاونة.

من جانبه وجه الدكتور طارق علي، خالص الشكر والتقدير لإدارة المستشفيات وللفريق الجراحي بقسمي الجراحة العامة والمسالك البولية، وفريق التخدير، وهيئة التمريض، تقديرًا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء رسالتهم الإنسانية، وما قدموه من تعاون وتكامل كان له بالغ الأثر في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ونجاح هذه العملية المعقدة.