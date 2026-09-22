تعليم بني سويف يكرّم الأخصائي المثالي على مستوى المديرية

كرّم الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، علياء ممدوح أنور، أخصائي الصحافة بتوجيه الصحافة والإعلام التربوي بإدارة الفشن التعليمية، تقديرًا لفوزها بالمركز الأول في مسابقة الأخصائي المثالي على مستوى المديرية، إلى جانب مشاركتها المتميزة على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك بحضور أحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ عبد الحليم فايز، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي.

وأكد مدير المديرية أهمية الدور الذي يقوم به أخصائيو الصحافة والإعلام التربوي في تنمية مهارات الطلاب، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز قدراتهم في مجالات الكتابة والإبداع والتعبير، مشيرًا إلى أهمية دعم المتميزين وتحفيزهم على مواصلة العطاء والتميز.

وفي ختام التكريم، قدم الدكتور عصام عمارة التهنئة للأستاذة علياء ممدوح أنور، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح ومواصلة التميز في مشاركاتها على المستويات كافة، بما يسهم في دعم الأنشطة التربوية وخدمة العملية التعليمية.