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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إضاءة ممشى بني سويف السياحي باللون البنفسجي في اليوم العالمي لمرض ألزهايمر

ممشي بني سويف
ممشي بني سويف

أضاء الممشى السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف جوانبه وممراته باللون البنفسجي، تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، الموافق 21 سبتمبر، في إطار مشاركة المحافظة في جهود التوعية بالمرض ودعم المصابين به وأسرهم، بالتنسيق والتعاون مع مستشفى الصحة النفسية ببني سويف.

وأوضح د. شريف حنفي، رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الممشى السياحي بكورنيش النيل ببني سويف، أن إضاءة الممشى باللون البنفسجي تأتي في إطار دعم جهود التوعية المجتمعية بمرض ألزهايمر، والتعريف بأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى ومساندة أسرهم ومقدمي الرعاية لهم.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تتزامن مع ما أعلنته وزارة الصحة والسكان بشأن جهود الدولة في مجال رعاية كبار السن، والتي تضمنت تقديم 15,250 خدمة طبية لكبار السن من خلال عيادات طب نفس المسنين التابعة للإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عبر شبكة تضم 24 مستشفى ومركزًا للصحة النفسية على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه المشاركة بالتزامن مع ما أكدته وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، بشأن جهود تطوير منظومة رعاية متكاملة لكبار السن ومرضى ألزهايمر، تشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية، مع الاهتمام بالاكتشاف والتدخل المبكر، وتدريب الكوادر على تقديم الرعاية طويلة الأجل، بما يحفظ كرامة كبار السن ويحسن جودة حياتهم، في إطار تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم الأشخاص المصابين بالمرض وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم.

وأكد رئيس اللجنة بالممشى السياحي أن المشاركة في إحياء اليوم العالمي لمرض ألزهايمر تستهدف رفع الوعي بطبيعة المرض وتأثيراته على الذاكرة والقدرات الإدراكية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستفادة من الخدمات الطبية المتخصصة والكشف المبكر عن أعراض التدهور الإدراكي.

وأضاف أن ممشى بني سويف السياحي يحرص على المشاركة في الفعاليات والمبادرات ذات الطابع الإنساني والمجتمعي، بما يجعله مساحة مفتوحة للتواصل مع المواطنين ودعم الرسائل التوعوية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، خاصة لكبار السن وأسرهم.

بني سويف ممشي بني سويف محافظ بني سويف

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