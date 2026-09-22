بني سويف.. قطع المياه غدا عن بعض قرى ببا لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب ببني سويف انقطاع المياه غدا عن قرية اسكندر وقرية أبو رمح وقرية العاقولة وقرية يعقوب وقرية حسن سليم وملاحية علي جمعة وضعف المياه عن قرية الضباعنة وملاحية سعيد.

وفد من جامعة بني سويف في زيارة علمية وبحثية إلى جامعة باريس ساكلاي بفرنسا رئيس جامعة بني سويف يشارك في إطلاق «فاتيل مصر» لتعزيز تعليم السياحة توفي أثناء اليوم الدراسي.. تعليم بني سويف تنعى معلم اللغة العربية مصطفى معوض



وذلك غدا الأربعاء الموافق 2026/9/23 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساءا لمدة 5 ساعات نظراً لأعمال ربط خط مياه قطر 10 بوصة على خط طرد محطة مياه توسعاتمحطة كفر ناصر على قطر 700م فرع ببا.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.