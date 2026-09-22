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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه بني سويف تتابع أعمال ربط خط طرد بمحطة مياه سنور

مياه بني سويف
مياه بني سويف

تابعت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الأعمال الجارية الخاصة بربط خط طرد بمحطة مياه سنور بشرق النيل، وذلك ضمن خطة الشركة بالتواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات، وسعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير، الذي يعود بالنفع علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تعمل علي سرعة الأنتهاء من الأعمال، مشيرة إلى اهتمام الشركة المستمر و الدائم بالمتابعة الدورية لكافة الأعمال الجارية و خاصة التي تؤثر علي جودة الخدمات المقدمة و منها مياه الشرب.

وقد أعلنت الشركة مسبقا عن هذه الأعمال وأهابت بالمواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأنه يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن  ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب٠١٢١١١٧٥٨٢٧

بني سويف مياه بني سويف سنور

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