أخبار قنا: ضبط 125عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية.. تلميذة تُعيد 35 ألف جنيه لصاحبها وتحصل على دراجة مكافأة لأمانتها

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ضبط 125عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، نائب المحافظ يتابع انتظام وانضباط العملية التعليمية بعدد من المدارس، مديرية الصحة تعلن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانيةللأطفال من 9 أشهر لـ 10أعوام، رئيس جامعة قنا يتفقد مركز خدمات ذوي الإعاقة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للرواد، والجامعة تشارك بسيارة فرعونية في كرنفال أسبوع شباب الجامعات بالمنيا، مصرع طفلة غرقا في ترعة الوقف الجديدة، تلميذة تعيد 35 ألف جنيه لصاحبها وتحصل على دراجة مكافأة لأمانتها.







قنا..ضبط 125عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بقنا، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها بالأسواق.

نائب محافظ قنا يتابع انتظام وانضباط العملية التعليمية بعدد من المدارس

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، يرافقه طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية تفقدية بعدد من المدارس بإدارتي الوقف وقنا، للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف المرور الميداني على المدارس لضمان انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 / 2027.

شملت الجولة مدارس "الوقف الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة، والوقف الرسمية لغات، والقلمينا الابتدائية المشتركة، والشهيد السادات الابتدائية بالقلمينا، والشهيد هشام يونس الإعدادية المشتركة، والعمدة صلاح محمد إسماعيل الثانوية المشتركة، والشهيد خالد رجب التعليم الأساسي، والمنيرة الحديثة الرسمية لغات.

من 9 أشهر لـ 10أعوام.. صحة قنا تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بقنا، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال شهر أكتوبر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والتي تستهدف رفع معدلات الوقاية وتعزيز المناعة لدى الأطفال، وتوفير بيئة صحية آمنة لهم.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، بجميع قرى ومراكز محافظة قنا، من المصريين وغير المصريين، من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن الوصول إلى الفئات المستهدفة وتيسير حصول الأطفال على التطعيم.





رئيس جامعة قنا يتفقد مركز خدمات ذوي الإعاقة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للرواد

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، جولة تفقدية بمركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لرواد المركز، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة.

وخلال الجولة، حرص الدكتور أحمد عكاوي على التحدث مع عدد من رواد المركز وزواره، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا حرص الجامعة على تذليل جميع العقبات وتوفير بيئة مناسبة تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات بسهولة ويسر.

جامعة قنا تشارك بسيارة فرعونية في كرنفال أسبوع شباب الجامعات بالمنيا

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، ماكيت سيارة ذات طابع فرعوني، من تنفيذ كلية التربية النوعية بالجامعة، والمقرر مشاركتها ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المقام بمحافظة المنيا، مشيداً بما يعكسه المشروع من توظيف للإبداع الفني في إبراز الهوية الحضارية والثقافية لمحافظة قنا.

وأوضح عكاوى أن السيارة ستشارك في كرنفال يجوب شوارع مدينة المنيا، بما يسهم في التعريف بالمشروعات القومية التي تتبناها محافظة قنا، ومن بينها مشروع الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي.

مصرع طفلة غرقا في ترعة الوقف الجديدة بقنا



لقيت طفلة مصرعها غرقا داخل ترعة بنطاق مدينة الوقف الجديدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلة غرقاً فى مياه ترعة بنطاق منطقة الوقف الجديدة بمركز الوقف.

جميلة بنت قنا.. تلميذة تعيد 35 ألف جنيه لصاحبها وتحصل على دراجة مكافأة لأمانتها

كرّم محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، التلميذة جميلة الدهشان، المقيدة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة المحطة الابتدائية، تقديرًا لأمانتها بعد عثورها على مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه ونجاحها في إعادته إلى صاحبه، في لفتة تقديرية تعكس قيمة الأمانة وتكريم السلوكيات الإيجابية.

واستقبل مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، التلميذة بمكتبه، بحضور عدد من قيادات الإدارة التعليمية وأسرتها، مشيداً بموقفها وما أظهرته من تمسك بالقيم والأخلاق، رغم الظروف المادية المتواضعة التي تعيشها أسرتها.

