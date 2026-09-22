جميلة بنت قنا.. تلميذة تعيد 35 ألف جنيه لصاحبها وتحصل على دراجة مكافأة لأمانتها

كرّم محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، التلميذة جميلة الدهشان، المقيدة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة المحطة الابتدائية، تقديرًا لأمانتها بعد عثورها على مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه ونجاحها في إعادته إلى صاحبه، في لفتة تقديرية تعكس قيمة الأمانة وتكريم السلوكيات الإيجابية.

واستقبل مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، التلميذة بمكتبه، بحضور عدد من قيادات الإدارة التعليمية وأسرتها، مشيداً بموقفها وما أظهرته من تمسك بالقيم والأخلاق، رغم الظروف المادية المتواضعة التي تعيشها أسرتها.

وتقديرًا لموقفها، أهدى مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية التلميذة "دراجة هوائية" مكافأة لها، وسط أجواء من البهجة والفخر، وذلك بحضور تغريد حمادي إسماعيل، رئيس قسم التدريب ومدير مركز التنمية البشرية، و أحمد فراج، رئيس قسم الأمن بالإدارة، إلى جانب والدة التلميذة.

غرس القيم

وأشاد مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، بدور أسرة التلميذة في غرس القيم والمبادئ لديها، مشيرًا إلى أن والدها يعمل عاملًا بسيطًا، فيما تعمل والدتها، "أم صالح"، بقسم التدريب بالإدارة بأجر متواضع.

وقال محمد يوسف الزقيم إن موقف التلميذة جميلة يمثل نموذجًا مشرفًا للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الأمانة والقيم الأخلاقية تمثل أساسًا مهمًا في بناء شخصية الطلاب، وأن تكريم التلميذة لا يأتي فقط تقديرًا لإعادتها المبلغ المالي إلى صاحبه، وإنما لتقديمها نموذجًا يحتذى به بين زملائها، والتأكيد على دعم الإدارة التعليمية لكل السلوكيات الإيجابية التي تسهم في بناء جيل يتحلى بالقيم والمسؤولية.

إشادة بموقف التلميذة

ولقي تكريم التلميذة الأمينة استحسانًا بين العاملين في المجال التعليمي وأهالي المحافظة، الذين أشادوا بموقفها، وبمبادرة الإدارة التعليمية إلى الاحتفاء بها وتكريمها تقديرًا لأمانتها، وهو ما يعزز من الاحتفاء بهذه القيم بين الطلاب، ويجعل منها نموذجاً للأمانة.

وكانت التلميذة جميلة قد عثرت على المبلغ المالي، وحرصت على البحث عن صاحبه حتى تمكنت من إعادته إليه، في موقف لفت الأنظار إلى ما تتمتع به من أمانة وحسن تربية.