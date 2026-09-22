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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا تشارك بسيارة فرعونية في كرنفال أسبوع شباب الجامعات بالمنيا

السيارة ذات الطابع الفرعونى
السيارة ذات الطابع الفرعونى
يوسف رجب

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، ماكيت سيارة ذات طابع فرعوني، من تنفيذ كلية التربية النوعية بالجامعة، والمقرر مشاركتها ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المقام بمحافظة المنيا، مشيداً بما يعكسه المشروع من توظيف للإبداع الفني في إبراز الهوية الحضارية والثقافية لمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عبد القادر، عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
 

تجوب شوارع مدينة المنيا

وأوضح عكاوى أن السيارة ستشارك في كرنفال يجوب شوارع مدينة المنيا، بما يسهم في التعريف بالمشروعات القومية التي تتبناها محافظة قنا، ومن بينها مشروع الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي.

وأكد رئيس جامعة قنا ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة وتأمين الطلاب والمشاركين خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات، ولا سيما أثناء المشاركة في الكرنفال، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجميع.

ويأتي تنفيذ السيارة تحت إشراف الدكتور عمرو عبد القادر، عميد كلية التربية النوعية ورئيس مجلس إدارة الوحدة الإنتاجية، والدكتور محمد السيد كامل، رئيس قسم التربية الفنية بالكلية، والدكتور محمد عدلي محمد، مدير الوحدة الإنتاجية بالكلية، والدكتورة فاطمة معاوية محمود، مدرس أشغال الخشب بالكلية، وبمشاركة فريق العمل بالكلية.

قنا جامعة قنا كرنفال أسبوع شباب الجامعات طابع فرعوني المنيا أخبار قنا

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