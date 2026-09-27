قبل سبعة أشهر من انتهاء ولايته.. رئيس صربيا يستقيل من منصبه



أعلن الرئيس الصربي الشعبوي ألكسندر فوتشيتش استقالته يوم الأحد، منهياً بذلك ولايته الثانية والأخيرة التي تمتد لخمس سنوات، وممهداً الطريق لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وجاءت استقالة فوتشيتش - قبل سبعة أشهر من انتهاء ولايته - في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المبكرة في صربيا والمقرر إجراؤها في 25 أكتوبر، كما تتيح له إمكانية تعيينه رئيساً للوزراء في حال شكل حزبه، "الحزب التقدمي الصربي" (SNS)، الحكومة الجديدة.



ومن جانبهم ؛ هتف المئات من أنصار فوتشيتش تأييداً له أمام مبنى الرئاسة في وسط مدينة بلغراد.

وقال للحشود التي كانت تلوح بالأعلام قبل دقائق من استقالته: "هذه هي أمسيتي الأخيرة في هذا المبنى. ولقد خدمتكم وخدمت وطني صربيا بإخلاص... وأنا فخور بما أنجزناه معاً".

وبموجب الدستور الصربي، ستتولى رئيسة البرلمان المنتهية ولايتها، آنا برنابيتش، مهام الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.

ويجب إتمام الانتخابات الرئاسية في غضون 90 يوماً، على أن تستمر الحملة الانتخابية ما بين 30 و60 يوماً.

وقال فوتشيتش، الذي كان قد أعلن في وقت سابق من الصيف عن نيته الاستقالة من منصبه كرئيس: "بحلول نهاية شهر ديسمبر... سنشهد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية".

وتشهد الانتخابات البرلمانية المبكرة الشهر المقبل منافسة بين حزب فوتشيتش (الحزب التقدمي الصربي) وحلفائه من جهة، وبين حركتي "الطلاب ينتصرون" -وهي حركة طلابية مناهضة للفساد- و"صربيا الأوروبية" وهو تحالف لأحزاب معارضة مؤيدة للغرب- من جهة أخرى.

ولا يزال يتعين على كل من حركتي "الطلاب ينتصرون" و"صربيا الأوروبية" وغيرهما من الأحزاب تسمية مرشحيها للانتخابات الرئاسية.