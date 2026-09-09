رئيس صربيا يحل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة أكتوبر المقبل

قام الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بحل البرلمان، اليوم الأربعاء، كما دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 25 أكتوبر المقبل.

وقال فوتشيتش، في خطاب ألقاه وأورده موقع (يوراكتيف) الأوروبي، إن إجراء انتخابات مبكرة أمر ضروري بسبب التوترات والانقسامات السياسية، مشددًا على أن أي تأخير في إجراء الانتخابات من شأنه أن يهدد بقاء الديمقراطية في صربيا.

وتابع قائلًا "نحن بحاجة إلى نتائج انتخابية تحدد وتُظهر بوضوح الاتجاه الذي تسير فيه صربيا".

ويأتي هذا القرار بعد مرور ما يقرب من عامين على حادث انهيار مظلة خرسانية لمحطة قطارات مدينة نوفي ساد في صربيا، والتي وقعت في 1 نوفمبر 2024، وأدت إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة آخرين، مما أجج الاحتجاجات على مستوى البلاد.

ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في العام المقبل، الأكثر تنافسية منذ وصول فوتشيتش والحزب التقدمي الصربي إلى السلطة في عام 2012.