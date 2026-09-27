روسيا : إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية.. وزيلنسكي: نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا أطلقت أكثر من 2200 طائرة مسيرة و1650 قنبلة جوية و38 صاروخًا من أنواع مختلفة على أوكرانيا خلال أسبوع واحد.

وقال زيلينسكي، في بيان عبر تطبيق «تيليجرام»، إن الضربات الروسية الأخيرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة زابوروجيا، وشخص آخر في العاصمة كييف، عقب هجمات بطائرات مسيّرة خلال الليل.



وأضاف أن مركز بيانات في كييف تعرض لهجومين ، مشيرًا إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، في الهجوم الأول.

وأكد الرئيس الأوكراني استمرار بلاده في العمل مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وشركاء آخرين، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا ودعم الجهود الدبلوماسية.