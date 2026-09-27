قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد «قانون الناس» ودستور الحياة.. يطبق الخميس
لميس الحديدي: تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني صعب ومعقد ونحتاج مهلة أطول
سكن لكل المصريين 9.. غدًا | بدء الحجز في 15 ألف وحدة بنظام الإيجار
علي عوف: لا تحريك لأسعار الأدوية .. والدولار شرط أساسي لتطبيق المعادلة
محلل فلسطيني: الانتخابات التشريعية محطة لإعادة بناء المؤسسات وإنهاء سنوات الانقسام
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب طولكرم
الدفاع المدني بغزة: انتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل مدمر في حي الدرج
وزير الكهرباء: توفير 30 مليار جنيه بالتعاون مع "البترول" عبر "الوقود الأمثل"
عمرو أديب يحذر: متبقي يومان على انتهاء مهلة التسجيل في الضريبة العقارية.. ويطالب بمدها شهرًا
يحاولون السيطرة على باب المندب.. مستشار وزير الدفاع اليمني: أبطلنا محاولات الحوثيين لتثبيت عناصرهم في الساحل الغربي
وزير الخارجية الجزائري: القدس قضية عدالة وشرعية دولية
زيادة مرتقبة.. شعبة المخابز تحسم موقف سعر رغيف الخبز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

54 مليار جنيه.. التضامن تكشف عن تفاصيل موازنة تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف التضامن الاجتماعي يمثل أولوية وطنية تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، وبالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والعمل الأهلي، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي انطلق عام 2014 بتوجيهات رئاسية، شهد طفرة غير مسبوقة على مدار الـ12 عامًا الماضية لحماية الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح عبد الموجود، خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، أن البرنامج بدأ في 2014 بنحو 1.7 مليون أسرة مستفيدة، قرابة 3.3 مليون مواطن، بموازنة بلغت 6.8 مليار جنيه، بينما قفزت المخصصات في موازنة العام المالي 2025/2026 لتصل إلى  54 مليار جنيه، يستفيد منها 4.7 مليون أسرة تضم قرابة 17 مليون مواطن، لافتًا إلى أن إجمالي المستفيدين تاريخيًا بلغ 8 ملايين أسرة، وتخارجت نحو 2.2 مليون أسرة بعد تحسن أحوالها المعيشية وتمكينها اقتصاديًا.

تطور الدعم النقدي وميكنة منظومة الاستهداف

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الفارق بين شقي البرنامج، موضحًا أن «تكافل» يمثل 55% من المستفيدين، وهو دعم نقدي مشروط يوجه للأسر الأكثر فقرًا بناءً على دراسات وباحثين ميدانيين، بينما يستحوذ «كرامة» على 45% كدعم غير مشروط يخدم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن كافة خدمات البرنامج أصبحت مميكنة بالكامل ومربوطة بقواعد بيانات الدولة للتحقق والاستطلاع الدقيق لبيانات المواطنين.

وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، شدد عبد الموجود على أن التضامن شريك رئيسي في هذا المشروع التنموي الفريد الذي يخدم أكثر من 60 مليون مواطن في 20 محافظة، موضحًا أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف ما يقرب من 20 مليون مواطن، وتشارك فيها الوزارة بنحو 324 مبنى ومشروعًا تنمويًا واجتماعيًا للارتقاء بجودة حياة أهالي الريف المصري.

مراكز تنمية الأسرة ومجمعات حديثة للأطراف الصناعية

وأشار إلى أن مشروعات الوزارة بالمرحلة الأولى تشمل إنشاء أكثر من 108 مراكز لتنمية الأسرة تغطي 52 مركزًا إداريًا بـ20 محافظة، إلى جانب 21 مركزًا للتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم وتمكينهم مجتمعيًا واقتصاديًا داخل قراهم ومحافظاتهم.

وشدد على تنفيذ توجيهات رئاسية بدمج وإنشاء منظومة متكاملة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ضمن مراكز التأهيل والمواءمة، عبر تدشين مصانع وورش حديثة تعتمد على أحدث التقنيات، وبموجب بروتوكولات تعاون وشراكات محلية ودولية موسعة لتوفير أفضل خدمة للمستفيدين.

التضامن تكافل وكرامة وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

أرشيفية

مسؤول إثيوبي: قوات جبهة تيجراي تتوغل في إقليم عفر وتسيطر على 3 بلدات

محمد صلاح

بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

سباق الذكاء الاصطناعي يتوحش.. وحكومات العالم عاجزة تماماً عن وضع قوانين تلجمه!

فريق زيوس للسباقات

لكتابة تاريخ مصري جديد.. فريق زيوس للسباقات يمثل الفراعنة في رالي داكار ‏‏كلاسيك 2027‏

سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

شاهد .. شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد