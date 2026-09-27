بعثة منتخب مصر تصل إلى جوبا استعدادا لمواجهة جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

واستقبل السفير حازم ممدوح فوزي، سفير مصر بجنوب السودان، بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، حيث يترأس البعثة خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واستغرقت رحلة سفر منتخب مصر من مطار القاهرة لجوبا خمس ساعات.

وكان منتخب مصر تعادل سلبيا في الجولة الأولى امام أنجولا ،بينما خسر منتخب جنوب السودان من مالاوي 2-1.