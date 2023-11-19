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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Hunger Games يتصدر  البوكس أوفيس بـ 44 مليون دولار

صدى البلد

خرج فيلم The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes، منتصرا ومتصدرا البوكس أوفيس في عطلةالأسبوع الحالي محققا ٤٤ مليون دولار في أمريكا الشمالية، و98 مليون دولار عالميا في انطلاقة عرضه.


 

لم تتمكن مبيعات التذاكر الأولية هذه من استعادة شرارة السلسلة الأصلية، التي أوصلت جينيفر لورانس إلى النجومية العالمية وألهمت ثلاثأجزاء متتالية.


 


 

لكن إيراداته كانت كافية للفوز في عطلة نهاية الأسبوع على ثلاثة من زملائهم الوافدين الجدد في شباك التذاكر.


 

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في أسبوعه الثاني.. The Exorcist يحافظ على صدارة البوكس أوفيس

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و انخفضت مبيعات تذاكر الجزء الثاني من فيلم ديزني للأبطال الخارقين "The Marvels" بنسبة 79% لتحقق رقما يمثل أكبر انخفاضفي عطلة نهاية الأسبوع الثانية حتى الآن في تاريخ عالم Marvel السينمائي.


 


 

قبل نهاية هذا الأسبوع، واجه فيلم "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" أكبر انخفاض في السلسلة بنسبة 69.9%.


 


 

بعد أن حقق أسوأ بداية في عالم مارفل السينمائي بأكمله، احتل فيلم The Marvels المركز الثالث بإيرادات بلغت 10.2 مليون دولار من4030 دار عرض، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 65 مليون دولار.


 


 

على الرغم من أن افتتاحية فيلم The Ballad of Songbirds and Snakes كانت أقل بكثير من سابقاتها، فقد تم إطلاق كل جزء منالأجزاء الأربعة من فيلم Hunger Games بما لا يقل عن 100 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي.


 

بلغت ميزانية إنتاج الفيلم  100 مليون دولار، أي أكثر من الجزء الأول من سلسلة Hunger Games، ولكنه أقل بكثير من الأجزاء الثلاثة(حيث بلغت تكلفة المغامرة الأخيرة في عام 2015 160 مليون دولار).


 


 

Hunger Games Marvel Ant-Man and the Wasp Quantumania البوكس اوفيس جينيفر لورانس عالم مارفل السينمائي

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