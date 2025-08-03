أسرة بونجا تتلقي العزاء في الملاعب المفتوحة للنادي الإسماعيلي

بدأت مراسم عزاء حارس وادي دجلة الكابتن محمد ابو النجا الشهير ببونجا، بالملاعب المفتوحة بجوار النادي الاسماعيلي.



وكانت محافظة الإسماعيلية قد ودعت ، اليوم، الحارس الشاب محمد أبو النجا، الشهير بـ"بونجا"، حارس مرمى نادي وادي دجلة، الذي وافته المنية، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الرياضي وأبناء المحافظة.

وانطلقت مراسم الجنازة من مسجد المطافئ عقب صلاة الظهر، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر أسرته بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد، بحضور كثيف من الأهالي وزملائه في الملاعب وقيادات رياضية وشعبية، كما شُيّد سرادق العزاء في الملاعب المفتوحة المقابلة للنادي الإسماعيلي، حيث توافد المئات لتقديم واجب العزاء وتوديع أحد أبناء الإسماعيلية المخلصين.

وكان "بونجا" قد تعرض في الفترة الأخيرة لمشكلات صحية في الجهاز الهضمي والكبد، تسببت في إصابته بمرض الصفراء، وتم نقله إلى أحد مستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر بعد انتهاء منافسات دوري المحترفين. وتدهورت حالته سريعًا، ما استدعى دخوله العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي، انتظارًا للانتهاء من إجراءات عملية زراعة كبد، لكن القدر لم يمهله طويلًا.