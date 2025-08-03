أثناء الخبيز.. مصرع ربة منزل حرقاً فى حوش منزل بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها حرقاً ، عقب اشتعال النيران بها، أثناء فيامها بتسوية الخبز فى فرن بلدى بحوش ملحق بمنزلها فى قرية العزب المصرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل خلال اندلاع حريق فى حوش منزل بقرية العزب المصرى التابعة لمركز دشنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحريق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من معاينة الحريق، أن النيران اشتعلت حول فرن بلدى، وانتقلت إلى ربة المنزل، أثناء اشغالها بتسوية الخبز، ما أدى إلى مصرعها فى الحال.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



