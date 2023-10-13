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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في أسبوعه الثاني.. The Exorcist يحافظ على صدارة البوكس أوفيس

The Exorcist
The Exorcist

حافظ فيلم الرعب The Exorcist على صدارة البوكس أوفيس في عطلته الأسبوعية الثانية على التوالي، وتتزايد أرقام إيراداته بشكل كبير. 

 

فيلم The Exorcist: Believer بلغت إيراداته حتى الآن حوالي 53 مليون دولار خلال 9 أيام على مستوى العالم، فيما حقق في السينمات الأمريكية حوالي 33 مليون دولار منها. 

 

 

تدور أحداث فيلم The Exorcist: Believer حول اختفاء فتاتين في الغابة لمدة ثلاثة أيام ثم تعودان دون تذكر ماذا حدث لهما خلال هذه الفترة، ويحاول والد إحداهما البحث عن سيدة اختفت ابنتها بنفس الطريقة منذ 50 عاما، وتغيرت حياتها تماما. 

 

يواجه الفيلم عدد من الأزمات بسبب المراجعات السلبية عنه، رغم حصوله على أرقام إيرادات جيدة في ظل السوق الحالي، ومن المعلن أن سيتم طرح الجزء المقبل منه عام 2025. 

 

ومن المعروف أن شهر أكتوبر كل عام يشهد طرح العديد من أفلام الرعب بالتزامن مع احتفالات الهالويين، ويعد فيلم The Exorcist: Believer أحدث متسابق في شباك التذاكر لنفس الفئة. 

 

أفلام الرعب تعد من أفضل الأعمال المشوقة التي يبحث عنها الجمهور، وتحقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي، وقدم منها على مدار تاريخ السينما قصص قوية ومثيرة لفتت أنظار المشاهدين. 

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