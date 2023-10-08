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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم الرعب The Exorcist: Believer يتصدر البوكس أوفيس في افتتاحية عرضه

The Exorcist: Believer
The Exorcist: Believer

حقق فيلم الرعب The Exorcist: Believer أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، بعد يومين من عرضه، متفوقا على جميع الأعمال المعروضة في نفس الوقت. 

 

فيلم The Exorcist: Believer بلغت إيرادات افتتاحية عرضه 45 مليون دولار عالميا، فيما حقق في البوكس أوفيس حوالي 27 مليون دولار، والأرقام في تصاعد مستمر، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية الحالية. 

ومن المعروف أن شهر أكتوبر كل عام يشهد طرح العديد من أفلام الرعب بالتزامن مع احتفالات الهالويين، ويعد فيلم The Exorcist: Believer أحدث متسابق في شباك التذاكر لنفس الفئة. 

 

تدور أحداث فيلم The Exorcist: Believer حول اختفاء فتاتين في الغابة لمدة ثلاثة أيام ثم تعودان دون تذكر ماذا حدث لهما خلال هذه الفترة، ويحاول والد إحداهما البحث عن سيدة اختفت ابنتها بنفس الطريقة منذ 50 عاما، وتغيرت حياتها تماما. 

 

أفلام الرعب

 

أفلام الرعب تعد من أفضل الأعمال المشوقة التي يبحث عنها الجمهور، وتحقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي، وقدم منها على مدار تاريخ السينما قصص قوية ومثيرة لفتت أنظار المشاهدين. 

 

وأظهرت دراسات طبية مؤخرا أن الأشخاص الذين يشاهدون أفلام الرعب، كانوا أقل اكتئابا وقلقا خلال فترة انتشار الوباء، لأنها تجهز المشاهد ليكون أكثر تقبلا للتهديدات وأهدأ في استقبال المشكلات. 

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