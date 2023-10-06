مع اقتراب الهالوين.. تزايد إيرادات الجزء الثاني من فيلم The Nun

تزايدت إيرادات الجزء الثاني من فيلم The Nun مع اقتراب يوم الهالوين، الذي يشتهر باحتفالات الرعب، وتزايد الإقبال على هذه النوعية من الأفلام كل عام.

ووصلت إيرادات الجزء الثاني من The Nun إلى 234 مليون دولار عالميا، فيما اقترب من تحقيق 80 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي بالتزامن مع مرور شهر على طرحه.

يعتبر الجزء الثاني من The Nun هو ثاني أعلى ربحا في أفلام الرعب خلال هذا العام، والعمل تدور أحداثه في فرنسا عام 1956، وهو تكملة لأحداث الجزء الأول الذي حقق حوالي 366 مليون دولار إجماليا في العالم.

ويعد فيلم The Nun من أكثر الأعمال المحققة للربح ضمن سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، المشتق منها The Conjuring، وفقا لصحيفة هوليوود ريبورتر.

أفلام الرعب

أفلام الرعب تعد من أفضل الأعمال المشوقة التي يبحث عنها الجمهور، وتحقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي، وقدم منها على مدار تاريخ السينما قصص قوية ومثيرة لفتت أنظار المشاهدين.

وأظهرت دراسات طبية مؤخرا أن الأشخاص الذين يشاهدون أفلام الرعب، كانوا أقل اكتئابا وقلقا خلال فترة انتشار الوباء، لأنها تجهز المشاهد ليكون أكثر تقبلا للتهديدات وأهدأ في استقبال المشكلات.