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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أسبوعين من عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم The Nun II

The Nun II
The Nun II

حقق الجزء الثاني من فيلم The Nun إيرادات متزايدة خلال أسبوعين من طرحه في دور العرض العالمية، بلغت 205 مليون دولار حتى الآن. 

 

وتصدر فيلم The Nun البوكس أوفيس الأمريكي، خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت إيراداته محليا حوالي، 70 مليون دولار. 

 

يعتبر الجزء الثاني من  The Nun  هو ثاني أعلى ربحا في أفلام الرعب خلال هذا العام، والعمل تدور أحداثه في فرنسا عام 1956، وهو تكملة لأحداث الجزء الأول الذي حقق حوالي 366 مليون دولار إجماليا في العالم.

 

ويعد فيلم The Nun من أكثر الأعمال المحققة للربح ضمن سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، المشتق منها The Conjuring، وفقا لصحيفة هوليوود ريبورتر.

 

 

أفلام الرعب

 

أفلام الرعب تعد من أفضل الأعمال المشوقة التي يبحث عنها الجمهور، وتحقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي، وقدم منها على مدار تاريخ السينما قصص قوية ومثيرة لفتت أنظار المشاهدين. 

 

وأظهرت دراسات طبية مؤخرا أن الأشخاص الذين يشاهدون أفلام الرعب، كانوا أقل اكتئابا وقلقا خلال فترة انتشار الوباء، لأنها تجهز المشاهد ليكون أكثر تقبلا للتهديدات وأهدأ في استقبال المشكلات. 

The Nun The Conjuring البوكس اوفيس هوليوود ريبورتر فيلم The Nun

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