The Nun يتصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي

تصدر الجزء الثاني من فيلم The Nun شباك التذاكر الأمريكي للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي، بعدما تفوق على فيلم باربي وأزاحه من الصدارة.

حقق فيلم The Nun إيرادات بلغت حوالي 102 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وحوالي 50 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي ومازال الرقم في ازدياد. وهو رقم أقل من نسخته الأولى التي حققت حوالي 54 مليون دولار عقب عرضه عام 2018.

ورغم ذلك يعتبر الجزء الثاني من The Nun هو ثاني أعلى ربحا في أفلام الرعب خلال هذا العام، والعمل تدور أحداثه في فرنسا عام 1956، وهو تكملة لأحداث الجزء الأول الذي حقق حوالي 366 مليون دولار إجماليا في العالم.

ويعد فيلم The Nun من أكثر الأعمال المحققة للربح ضمن سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، المشتق منها The Conjuring، وفقا لصحيفة هوليوود ريبورتر.

أفلام الرعب

أفلام الرعب تعد من أفضل الأعمال المشوقة التي يبحث عنها الجمهور، وتحقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي، وقدم منها على مدار تاريخ السينما قصص قوية ومثيرة لفتت أنظار المشاهدين.

وأظهرت دراسات طبية مؤخرا أن الأشخاص الذين يشاهدون أفلام الرعب، كانوا أقل اكتئابا وقلقا خلال فترة انتشار الوباء، لأنها تجهز المشاهد ليكون أكثر تقبلا للتهديدات وأهدأ في استقبال المشكلات.