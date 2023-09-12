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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إيرادات الجزء الثاني من The Nun في شباك التذاكر العالمي

The Nun
The Nun

حقق فيلم الرعب  The Nun 2  إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي في عطلته الأسبوعية الأولى، بعدما بدء عرضه يوم 8 سبتمبر الجاري. 

 

بلغت إيرادات  The Nun 2 حوالي 88 مليون دولار عالميا، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 33 مليون دولار، وهو رقم أقل من نسخته الأولى التي حققت حوالي 54 مليون دولار عقب عرضه عام 2018.

 

ورغم ذلك يعتبر الجزء الثاني من  The Nun  هو ثاني أعلى ربحا في أفلام الرعب خلال هذا العام، والعمل تدور أحداثه في فرنسا عام 1956، وهو تكملة لأحداث الجزء الأول الذي حقق حوالي 366 مليون دولار إجماليا في العالم.

 

ويعد فيلم The Nun من أكثر الأعمال المحققة للربح ضمن سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، المشتق منها The Conjuring، وفقا لصحيفة هوليوود ريبورتر.

 

 

أفلام الرعب

 

أفلام الرعب تعد من أفضل الأعمال المشوقة التي يبحث عنها الجمهور، وتحقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي، وقدم منها على مدار تاريخ السينما قصص قوية ومثيرة لفتت أنظار المشاهدين. 

 

وأظهرت دراسات طبية مؤخرا أن الأشخاص الذين يشاهدون أفلام الرعب، كانوا أقل اكتئابا وقلقا خلال فترة انتشار الوباء، لأنها تجهز المشاهد ليكون أكثر تقبلا للتهديدات وأهدأ في استقبال المشكلات. 

 

وتأتي سلسلة أفلام The Conjuring في المرتبة الثانية من حيث المتابعة والإصدارات المتتالية والنجاح الكبير الذي تلقاه من الجمهور سواء في السينمات أو مشاهدتها عبر التلفاز. 

 

قدم ثلاثة أجزاء تحمل اسم Conjuring بداية من 2013، وحتى العام الماضي، واقتبس منها مجموعة أخرى من الأفلام مثل The Nun و Annabelle: Creation وغيرها. 

 

تدور هذه السلسلة حول أحداث خارقة للطبيعة تحقق فيها سيدة وزوجها لديها قدرة على الشعور بالأرواح الشريرة، وتخليص البشر من أذيتها، ما يعرض حياتهم وأسرتهم للخطر دائما.

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