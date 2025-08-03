أمينة الفتوى توضح حكم الإفرازات المستمرة للمرأة أثناء الصلاة

أجابت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من رحاب من دمياط تقول فيه: "أنا بصلي مع كل فرض الصلاة فأيته، ولكن بتنزل مني إفرازات بيضاء وشفافة، فهل يجب أن أتوضأ لكل صلاة ولا أكمل كما أنا؟"

وأكدت أمينة الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال تصريح، أن الحكم هنا يتوقف على ما إذا كانت هذه الإفرازات دائمة ولا ينقطع نزولها وقتًا يتسع للطهارة والصلاة، ففي هذه الحالة تُعد السائلة من أصحاب الأعذار، ويجب عليها الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويجوز لها أن تصلي بنفس الوضوء الحاضر والفائت من نفس الصلاة، كأن تتوضأ للظهر وتصلي به الظهر الحاضر والظهر الفائت.

وأضافت: "أما إذا كانت الإفرازات غير دائمة، وتنقطع في بعض الأوقات، فعليها أن تنتظر حتى ينقطع العذر ثم تتوضأ وتصلي".

وفيما يتعلق بحكم الصلاة إذا اكتشفت المرأة بعد انتهائها أن الإفرازات كانت نازلة أثناءها، قالت السعيد: "لو كانت من أصحاب الأعذار، وقد توضأت بعد دخول وقت الصلاة، فصلاتها صحيحة، حتى وإن شعرت بنزول الإفرازات أثناء الصلاة".

وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب العذر: "صَلِّ وإن وجدته على فخذك"، أي أن استمرار العذر لا يفسد الصلاة، ما دام الشخص قد توضأ في وقت الصلاة وأدى ما عليه.