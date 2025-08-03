من لايف أنا مش غلطان.. للقبض عليه في كافيه.. سقوط البلوجر محمد شاكر ومعه باقي التيك توكرز

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد شاكر داخل أحد المقاهي بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى خادش للحياء.

ويأتي ذلك في إطار حملة مكثفة لملاحقة عدد من صُنّاع المحتوى المتجاوزين على منصات “تيك توك” و”فيسبوك”، حيث تم أيضًا القبض على عدد من البلوجرز الآخرين مثل سوزي الأردنية، وأم سجدة، وأم مكة.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغات عدة تتهمهم بتقديم محتوى يخل بالقيم الأسرية وينشر الفسق والفجور. وسبق لشاكر أن نفى الاتهامات الموجهة له في بث مباشر، مؤكدًا لجوءه للقانون للدفاع عن نفسه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.