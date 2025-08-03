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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاة أحد العاملين فى حفله بالساحل.. محمد رمضان: كل ما افتكره هدعيله

محمد رمضان
محمد رمضان
تقى الجيزاوي

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عددا من الصور من حفله الأخير بالساحل الشمالي الذى توفي فيه عامل الفاير ووركس وطالب جمهوره بالدعاء له بالرحمة.

وكتب محمد رمضان على الصور معلقا: “بالرغم استمتاع الجمهور بهذا الحفل لكننا فقدنا شخص ما خلال الحفل وانا بطلب منكم انكوا تدعولوا وانا كمان سأدعي له بالرحمة دائما”.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي 

وكان كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل ماحدث في حفله بالساحل الشمالي التي أقيمت مساء الخميس الماضي وانتهت بسبب حادث خطير.

وكتب محمد رمضان عبر انستجرام: "تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير ع المسرح بجواري بالضبط وأثره في أذني حتى الآن وسببه وفاة عامل و٢٩ شاب في حالة خطرة اللهم ارحمه واشفي المصابين وصبر أهلهم وأحبابهم .. صوت قنبلة مالوش علاقة بالفايير وركس والله محاولة اغتيال مكتملة الأركان
ليه الغل يوصل للدرجة دي
اضطرّ الفنان محمد رمضان لإنهاء حفله في بورتو مبكرا بعد إصابة أحد العاملين إصابة خطيرة أثناء الفاير شو وقع على إثرها حالة من الهرج.

وأعلن محمد رمضان عن إصابة أحد العاملين ووفاة الآخر ورفض مغادرة الحفل قبل خروج جميع الجماهير بأمان.


وتألق الفنان محمد رمضان في الحفل وقدم محمد رمضان مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة أبرزها ثابت نمبر وان، وحضر الفنان أحمد فهيم في الحفل.

كما قدم محمد رمضان فريق المدفعجية على المسرح غنى معهم لأول مرة منذ فترة طويلة

ضحايا انفجار حفل بورتو مارينا

وحصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا الانفجار الذى وقع في منتجع بورتو مارينا بالساحل الشمالى .

واستقبل مستشفى العلمين جثة هامدة باسم حسام .ح فرد أمن، والذى لقى مصرعه في موقع الحفل متأثرًا بإصابته المباشرة من شدة الانفجار.

كما استقبل المستشفى 6 مصابين وهم عصام ا.ع  اشتباه كسر باليد اليمنى.

عبداللاه ع. ح، نزيف بالمخ، كسر بالقدم اليسرى، جرح قطعي بالوجه.

عبد الله ح.ع  جرح قطعي باليد

محمد خ. س  ألم بالصدر

زين ع. ز  كدمات وسحجات

عبدالرحمن .ح  ألم في الصدر

يذكر أن الانفجار وقع خلال  حفل، الفنان محمد رمضان  وسط حضور جماهيري كبير. نتيجة خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، ما تسبب في إصابات مباشرة للجمهور والعاملين بالقرب من المسرح.

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