كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

شهدت الساعات الماضية موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان القبض على عدد من مشاهير تطبيق "تيك توك"، من بينهم سوزي الأردنية، وأم مكة، وأم سجدة، على خلفية نشرهم محتوى مسيئ وغير مناسب للذوق العام، ويتضمن ألفاظًا وتصرفات خارجة عن المعايير الأخلاقية المتعارف عليها.

وفي سياق متصل قد تنبأت رحاب منيعم، خبيرة الأبراج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بتعرض المشاهير خلال الفترة المقبلة للعديد من المشاكل وذلك بسبب تراجع الكواكب.

وفي منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت منيعم أن ما يحدث هو جزء من تأثيرات تراجع كوكب عطارد، مشيرة إلى أن هذا التراجع يحمل "دلالة كارمية" – أي أنه يمثل لحظة محاسبة أو نتيجة لأفعال سابقة.

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