خلال ساعات.. جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 11 "بلوجر" جديد

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن هناك 11 حالة يتم تقنين إجراءات القبض عليهم واتخاذ قرار من النيابة العامة.

ضوابط السوشيال ميديا

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى إلى أن القطاع التنفيذي يقوم بدور هام، ومن المقرر أن يختلف الأمر خلال الفترة المقبلة بشأن ضوابط السوشيال ميديا وما يتم بثه عبرها.

وقال النائب أحمد بدوي إنه من حق كل دولة أن تحافظ على أمنها القومي وهناك تجارب في العديد من الدول، والدولة المصرية حريصة على حرية التعبير والإبداع.

وأكد أن الأمر عندما يمس أمن الدولة يكون هناك عقوبات رادعة، كما أن هناك عقوبات قد تصل إلى المؤبد، وتم القبض على 8 من صناع المحتوى، وكل من ارتكب جريمة ضد سوف يكون العقاب رادع.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي محتوى سئ منشور اليوم عبر موقع التيك توك، كما أنه جاري عمليات الفحص لضبط باقي صناع المحتوى.

وأوضح أن بعض من تم القبض عليهم عثروا داخل بيوتهم على أجهزة من شأنها البث ومخالف لقانون الإعلام.