اتصالات النواب: الأعلى لتنظيم الإعلام طالب بوجود ممثل قانوني لتطبيقات السوشيال ميديا

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك متابعة بصورة يومية بكافة التطبيقات، واليوم الجميع يثمن جهود وزارة الداخلية في القضاء على تلك الظاهرة.

الأعلى لتنظيم الإعلام

وأكد "بدوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى على أنه لابد من تطبيق القانون، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب بوجود ممثل قانوني بكافة تطبيقات التواصل الاجتماعي، موضحا أن المنصات العالمية ليس لها مكاتب تمثيل قانون داخل البلاد.

الممثل القانوني

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن الممثل القانوني يمثل المنصة في الدولة، وعندما يكون هناك ممثل قانوني للمنصات العالمية سيتغير المحتوى والفكر والرؤية، كما سيكون هناك ضوابط ومعايير.