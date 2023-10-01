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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجزء الثاني من فيلم PAW Patrol يتصدر البوكس أوفيس الأمريكي

PAW Patrol
PAW Patrol

تصدر الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة PAW Patrol البوكس أوفيس الأمريكي، بعد يومين من طرحه محققا حوالي 50 مليون دولار عالميا. 

 

فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 23 مليون دولار، وتصدر قائمة الإيرادات وجاء بعده في المرتبة الثاني فيلم Saw X الذي توقف عند 18 مليون دولار فقط محليا. 

 

تدور أحداث الفيلم حول نيزك سحري يتحطم في مدينة المغامرة، ومنح الكلاب الصغيرة قوى خارقة، وحولهم إلى مجموعة من الجراء القوية. 

 

 

الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة PAW Patrol المقتبس من مسلسل تلفزيوني يحمل نفس الاسم، حقق أرقاما عالية في شباك الإيرادات بعد طرحه في السينمات العالمية  عام 2021 أيضا. 

 

فيلم PAW Patrol  تدور أحداثه حول مجموعة من الكلاب الصغيرة التي تسعى إلى حماية مدينة المغامرات من حالة الفوضى التي تهدد مستقبلها، وهو من إنتاج باراماونت بيكتشرز. 

 

شارك في بطولة فيلم PAW Patrol الجزء الأول، إلى جانب كيم كارداشيان، كل من تايلر بيري، جيمي كيميل، راندال بارك، رون باردو، مارساي مارتين، إيان أرميتاج، وهو من إخراج كال برنكر.

PAW Patrol الرسوم المتحركة البوكس اوفيس جيمي كيميل باراماونت بيكتشرز كيم كارداشيان

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