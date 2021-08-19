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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن العالمي.. سكارليت جوهانسون تنجب طفلها الأول .. موعد طرح Eternals..تفاصيل الجزء الخامس من The Crown

نشرة الفن العالمي
نشرة الفن العالمي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار العالمية أبرزها إنجاب سكارليت جوهانسون من زوجها كولين جوست، وطرح التريلر الأخير والبوستر الرسمي للفيلم المنتظر Eternals.

أنجبته بالفعل.. زوج سكارليت جوهانسون يكشف عن اسم ابنهما الأول

كشف الممثل الكوميدي كولين جوست زوج سكارليت جوهانسون عن استقبال طفلهما الأول بعد فترة اختفاء وعدم تأكيد للأخبار المتداولة حول حمل بطلة أفلام مارفل. 

تفاصيل قصة الجزء الثاني من Aquaman وموعد طرحه

شوق المخرج الأسترالي جيمس وان محبي فيلم Aquaman الذي حقق نجاحا كبيرا عقب طرحه عام 2018، وبلغت إيرادات حوالي 1.2 مليار دولار. 

العرض الخاص لفيلم مارفل Shang-Chi قبل طرحه في السينمات.. صور

أقامت شركة مارفل العرض الخاص لفيلمها الجديد Shang-Chi المنتظر بشدة قبل أسابيع من طرحه في السينمات العالمية يوم 3 سبتمبر

مارفل تطرح تريلر جديد لفيلم Eternals والبوستر الرسمي

طرحت شركة مارفل تريلر جديد لفيلمها المنتظر Eternals الذي يقدم مجموعة جديدة من الأبطال الخارقين ،بعد انتهاء سلسلة الأفينجرز عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.

إليزابيث ديبيكي في ثوب الأميرة ديانا.. تفاصيل الجزء الخامس من The Crown

نشرت الشركة المنتجة للمسلسل الشهير The Crown صورة للممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي في ثوب الأميرة ديانا التي تلعب دورها في الموسم الخامس المنتظر عرضه على منصة نتفليكس قريبا. 

سكارليت جوهانسون كولين جوست Aquaman آمبر هيرد Eternals

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