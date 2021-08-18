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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة أخبار الفن العالمي.. فوز جوني ديب بقضية التشهير وموعد طرح الجزء العاشر من Fast And Furious

جوني ديب وفين ديزل
جوني ديب وفين ديزل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار العالمية  أبرزها  فوز جوني ديب بقضية التشهير وموعد طرح الجزء العاشر من Fast And Furious وأليكس رودريجيز يتحدث عن حياته مع جينيفر لوبيز، 

50 مليون دولار.. تفاصيل دعوى تشهير جوني ديب ضد زوجته السابقة

أصدر محامي الممثل الشهير جوني ديب بيانا يعلن فيه عن امتنانه بعد حصوله على حكم قضائي ضد زوجته السابقة آمبر هيرد في دعوى تشهير بلغت قيمتها 50 مليون دولار. 

وأوضح محامي جوني ديب أن موكله رغم شكواه من مقاطعة هوليوود له، إلا أن قاضي في ولاية فرجينيا منحه  فوزا كبيرا في دعوى التشهير التي كانت تستهدف النيل منه بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

تعرف على موعد طرح الجزء العاشر من سلسلة Fast And Furious

أعلنت شركة يونيفرسال عن موعد طرح الجزء العاشر من سلسلة أفلام السرعة والغضب الشهيرة Fast And Furious بعد نجاح النسخة التاسعة التي مازالت تعرض في السينمات العالمية.

ومن المنتظر طرح الجزء العاشر من Fast And Furious يوم 7 أبريل عام 2023، في أعياد الربيع وهو نفس موعد طرح الجزء السابع الذي حقق إيرادات وصلت إلى 1.5 مليار دولار عالميا بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

رغم إزالتها لصوره على انستجرام.. أليكس رودريجيز ممتن لحياته المذهلة مع جينيفر لوبيز

قال أليكس رودريجيز نجم البيسبول الشهير، إنه ممتن للحياة المذهلة التي عاشها برفقة خطيبته السابقة جينيفر لوبيز بعد أشهر من انفصالهما. 

وأوضح أليكس رودريجيز الذي يبلغ من العمر 46  عاما في مقابلة مع مجلة انترتينمنت تونايت، أنه عاش 5 سنوات من الحياة والشراكة المذهلة مع جينيفر لوبيز وتعلم منها الكثير هو وبناته. 

قبل أسبوعين من الأوسكار.. موعد حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين الأمريكية

قررت نقابة المخرجين الأمريكية تحديد موعد حفلها السنوي للعام المقبل في تاريخ يأتي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لإقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار. 

يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 27 مارس 2022، ما يعني أن حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين الأمريكية  السنوي سيقام يوم 12 مارس 2022 بحسب موقع فاريتي. 

جونى ديب آمبر هيرد fast and furious جينيفر لوبيز أليكس رودريجيز نشرة الفن العالمي

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