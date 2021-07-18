عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حصد السعفة الذهبية.. مخرجة Titane تدخل التاريخ وتقترب من الأوسكار

شارون ستون تمنح جوليا
شارون ستون تمنح جوليا دوكورناو السعفة الذهبية

دخلت المخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو، التاريخ أمس بعد حصولها على السعفة الذهبية عن فيلمها الأخير Titane في حفل ختام النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

 

مخرجة فيلم Titane مع جائزة السعفة الذهبية

مخرجة Titane تدخل التاريخ 

 

وأصبحت جوليا دوكورناو، ثاني امرأة تحصل على جائزة السعفة الذهبية في مجال الإخراج بعد 28 عاما من فوز جين كامبيون بنفس التكريم عن فيلم The Piano عام 1993.

 

ووصف فيلم جوليا دوكورناو، بأنه عمل جريء ساعد مخرجته على دخول التاريخ ووضعها على أول طريق حصد واكتساح جوائز الأوسكار في نسخته المقبلة وذلك على خطي الفيلم الكوري parasite.

 

وقبل حفل ختام مهرجان كان تردد في أرجاء أكبر حدث فني سنوي، إن جوليا دوكورناو على موعد مع تكريما كبيرا وستعود إلى منزلها بتمثالا ذهبيا، لكن المفاجأة كانت بإعلان فوز فيلمها بالسعفة في الذهبية في أول فقرات الحفل عن طريق خطأ من رئيس لجنة التحكيم المخرج سبايك لي. 

 

وبدت على المخرجة الفرنسية، فرحة عارمة بتقدير وفوز فيلمها بالسعفة الذهبية، في إشارة إلى نجاحها في لفت أنظار العالم إلى القصص الغريبة  مثل التي تدور حولها قصة فيلم Titane.

 

وتعد جوليا دوكورناو أصغر مخرجة تشارك في منافسات المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام، وتبلغ من العمر 37 عاما، وفازت بالتكريم الأكبر من بين 4  مخرجات تنافسن على نفس الجائزة مع العديد من الرجال هذا العام. 

 

وسبب فيلم Titane صدمة لدى جمهور مهرجان كان عقب عرضه، ووصف بأنه أحد الأعمال التي تتحدث عن العنف بشكل واضح، ولم يحظ باستحسان العديد من النقاد. 

txt

سبايك لي كاد أن يفسد حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي.. تعرف على القصة

txt

عمر الزهيري: راضٍ وفخور إني رفعت اسم مصر في مهرجان كان

قصة فيلم Titane

تدور أحداث فيلم Titane حول فتاة تتعرض لحادث سيارة، في طفولتها كاد أن يودي بحياتها فتتحول إلى شخص مختلف بعدما تم زرع صفيحة من التيتانيوم في دماغها لإنقاذها.

 

ويصور الفيلم البطلة في أولى سنوات الشباب، وتؤدي دورها الممثلة المبتدئة أغات روسيل التي حصد أداؤها ثناء كبيرا من النقاد بحسب يورونيوز، وتعيش الفتاة الصغيرة بجسد تسكنه كتلة معدنية تنمو في بطنها.

 

ووصف تقرير للجارديان فيلم Titane بأنه ليس أفضل الأعمال التي عرضت في مهرجان كان هذا العام، ولا أنه أحسن ما قدمته المخرجة الفرنسية أيضا ضمن أعمالها السابقة، لكن الجرأة والصدمة التي تدور حولها قصته تستحق لفت الانتباه إليها. 

 

فيلم Titane سبب صدمة لعدد كبير من مشاهديه ضمن فعاليات مهرجان كان، وهو التأثير المطلوب للأعمال السينمائية هذه الآونة، لقوة أحداثه، ومن المتوقع أن يكون له مكانا مميزا ضمن ترشيحات واختيارات الأوسكار هذا العام. 

سبايك لي يفسد حفل ختام كان 

سبايك لي مع مخرجة فيلم Titane

وأعلن سبايك لي عن طريق الخطأ، اسم الفيلم الفائز بجائزة السعفة الذهبية قبل باقي الجوائز في خطوة مفاجئة وحماسية منه تسببت في صدمة إدارة ومنظمي المهرجان الذي حاولوا تدارك هذا الخطأ. 

 

وصعد سبايك لي في الدقائق الأولى على مسرح حفل ختام مهرجان كان للإعلان عن اسم الفائز بجائزة أفضل ممثل، لكنه أخطأ وأعلن عن هوية الفائز بالجائزة الكبرى، في خطوة مفاجئة للجميع. 

 

وطلبت مقدمة الحفل من سبايك لي الإعلان عن الجائزة الأولى في حفل الختام، لكنه سمع السؤال بصورة خاطئة، وأعلن فوز فيلم Titane بالسعفة الذهبية بدلا من الانتظار للحظات الأخيرة. 

 

وقدم سبايك لي اعتذاره عن هذا الخطأ في المؤتمر الصحفي الذي أعقب حفل ختام كان وقال:" لقد أخطأت ببساطة وأعتذر لجمهور وصناع فيلم Titane".

السعفة الذهبية مهرجان كان فيلم Titane جوليا دوكورناو الأوسكار سبايك لي

ترشيحاتنا

الأعصر وعدنان.. إخلاء سبيل ناشطين سياسيين لاتهامهما بارتكاب جريمة إرهابية

استادات الوطنية: نقدر دور قطبي الكرة المصرية في إثراء الرياضة المصرية ونبذهما للتعصب

أحدث وسائل التجسس.. أمريكا تبني قواعد لمراقبة روسيا والصين في الفضاء

سد النهضة على الأجندة.. تفاصيل جلسة المباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الصيني | صور

يظهر في السماء اليوم.. كل ما تريد معرفته عن كوكب الموت

ما هو يوم التروية ؟.. 25 حقيقة يجب معرفتها سواء كنت حاجا أم لا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

مصائب الصين.. أول حالة وفاة بشرية بفيروس "القرد" القاتل

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز: في الرعاية ومحتاجة دعواتكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ