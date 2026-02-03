قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
برلمان

أوركسترا صحية.. صحة النواب تطرح خريطة إنقاذ جديدة للمستشفيات

لجنة الصحة بمجلس النواب
لجنة الصحة بمجلس النواب
حسن رضوان

 أكدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور شريف باشا،  إصلاح المنظومة الصحية في مصر يبدأ من نقطة جوهرية طال تجاهلها، وهي إعادة بناء منظومة الفرق الطبية باعتبارها وحدة عمل متكاملة، لا مجموعة أدوار منفصلة، مشددة على أن نجاح الرعاية الصحية مرهون بقدرة المستشفيات على العمل بعقل جماعي وتناغم مؤسسي يشبه “الأوركسترا المحترفة”.

وأوضح البيان أن الطبيب وهيئة التمريض والصيدلي والمسعف والفني والإداري الصحي يمثلون حلقات مترابطة في سلسلة واحدة، وأن كفاءة المنظومة الصحية لا تُقاس بمهارة فرد، بل بمدى انسجام الفريق ككل وقدرته على اتخاذ القرار السريع وحماية حق المريض في خدمة آمنة وفعّالة.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن الرؤية الجديدة تستهدف الانتقال من ثقافة “العمل الفردي” إلى نموذج الفريق المتكامل القائم على وضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات، وتحمل المسؤولية الجماعية عن النتائج، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمة واستدامة الأداء داخل المستشفيات.

وكشف البيان عن خمسة محاور رئيسية ترتكز عليها رؤية اللجنة، في مقدمتها إعادة تنظيم بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال نماذج تشغيل واضحة تمنع تضارب الاختصاصات وتُسرّع اتخاذ القرار، خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

وشددت اللجنة على أهمية التدريب الجماعي المشترك للفرق الطبية، عبر برامج تحاكي الواقع العملي وسيناريوهات الأزمات، بما يعزز الثقة المتبادلة ويرفع كفاءة الأداء تحت الضغط، على غرار النظم الصحية المتقدمة.

ودعت لجنة الصحة إلى تبني منظومة حوافز جديدة تقوم على الأداء الجماعي، وربط التقييم المهني بنجاح الفريق ككل، بما يشجع التعاون ويحد من ثقافة تبادل اللوم داخل المؤسسات الصحية.

وأكد البيان ضرورة توفير حماية مهنية وقانونية متكاملة لجميع أعضاء الفرق الطبية من خلال تشريعات واضحة وعادلة، تضمن بيئة عمل آمنة نفسيًا ومهنيًا، وتمكّن الفرق من أداء واجبها دون خوف أو ارتباك.

وأبرزت اللجنة أهمية وجود قيادات صحية محترفة داخل المستشفيات، قادرة على إدارة فرق متعددة التخصصات، واحتواء الأزمات، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الانضباط والاحترام والعمل الجماعي.

وضرب البيان مثالًا بما تشهده حالات الطوارئ والحوادث الكبرى، حيث لا يكون النجاح رهين مهارة طبيب واحد، بل بسرعة تناغم المسعف والطوارئ والتمريض والمعمل والأشعة والصيدلية في سلسلة واحدة، محذرًا من أن أي خلل في حلقة واحدة قد يهدد حياة المريض.

واختتمت لجنة الصحة بيانها بالتأكيد على أن الاستثمار في الفرق الطبية هو استثمار مباشر في أمن الدولة الصحي، وأن بناء منظومة قوية يبدأ ببناء فرق قوية، مجددة التزامها بدعم كل جهد تشريعي ورقابي بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي.

