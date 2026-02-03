أوركسترا صحية.. صحة النواب تطرح خريطة إنقاذ جديدة للمستشفيات

أكدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، إصلاح المنظومة الصحية في مصر يبدأ من نقطة جوهرية طال تجاهلها، وهي إعادة بناء منظومة الفرق الطبية باعتبارها وحدة عمل متكاملة، لا مجموعة أدوار منفصلة، مشددة على أن نجاح الرعاية الصحية مرهون بقدرة المستشفيات على العمل بعقل جماعي وتناغم مؤسسي يشبه “الأوركسترا المحترفة”.

وأوضح البيان أن الطبيب وهيئة التمريض والصيدلي والمسعف والفني والإداري الصحي يمثلون حلقات مترابطة في سلسلة واحدة، وأن كفاءة المنظومة الصحية لا تُقاس بمهارة فرد، بل بمدى انسجام الفريق ككل وقدرته على اتخاذ القرار السريع وحماية حق المريض في خدمة آمنة وفعّالة.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن الرؤية الجديدة تستهدف الانتقال من ثقافة “العمل الفردي” إلى نموذج الفريق المتكامل القائم على وضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات، وتحمل المسؤولية الجماعية عن النتائج، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمة واستدامة الأداء داخل المستشفيات.

وكشف البيان عن خمسة محاور رئيسية ترتكز عليها رؤية اللجنة، في مقدمتها إعادة تنظيم بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال نماذج تشغيل واضحة تمنع تضارب الاختصاصات وتُسرّع اتخاذ القرار، خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

وشددت اللجنة على أهمية التدريب الجماعي المشترك للفرق الطبية، عبر برامج تحاكي الواقع العملي وسيناريوهات الأزمات، بما يعزز الثقة المتبادلة ويرفع كفاءة الأداء تحت الضغط، على غرار النظم الصحية المتقدمة.

ودعت لجنة الصحة إلى تبني منظومة حوافز جديدة تقوم على الأداء الجماعي، وربط التقييم المهني بنجاح الفريق ككل، بما يشجع التعاون ويحد من ثقافة تبادل اللوم داخل المؤسسات الصحية.

وأكد البيان ضرورة توفير حماية مهنية وقانونية متكاملة لجميع أعضاء الفرق الطبية من خلال تشريعات واضحة وعادلة، تضمن بيئة عمل آمنة نفسيًا ومهنيًا، وتمكّن الفرق من أداء واجبها دون خوف أو ارتباك.

وأبرزت اللجنة أهمية وجود قيادات صحية محترفة داخل المستشفيات، قادرة على إدارة فرق متعددة التخصصات، واحتواء الأزمات، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الانضباط والاحترام والعمل الجماعي.

وضرب البيان مثالًا بما تشهده حالات الطوارئ والحوادث الكبرى، حيث لا يكون النجاح رهين مهارة طبيب واحد، بل بسرعة تناغم المسعف والطوارئ والتمريض والمعمل والأشعة والصيدلية في سلسلة واحدة، محذرًا من أن أي خلل في حلقة واحدة قد يهدد حياة المريض.

واختتمت لجنة الصحة بيانها بالتأكيد على أن الاستثمار في الفرق الطبية هو استثمار مباشر في أمن الدولة الصحي، وأن بناء منظومة قوية يبدأ ببناء فرق قوية، مجددة التزامها بدعم كل جهد تشريعي ورقابي بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي.