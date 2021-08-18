رغم إزالتها لصوره على انستجرام.. أليكس رودريجيز ممتن لحياته المذهلة مع جينيفر لوبيز

قال أليكس رودريجيز نجم البيسبول الشهير، إنه ممتن للحياة المذهلة التي عاشها برفقة خطيبته السابقة جينيفر لوبيز بعد أشهر من انفصالهما.

وأوضح أليكس رودريجيز الذي يبلغ من العمر 46 عاما في مقابلة مع مجلة انترتينمنت تونايت، أنه عاش 5 سنوات من الحياة والشراكة المذهلة مع جينيفر لوبيز وتعلم منها الكثير هو وبناته.

لاعب البيسبول السابقة عبر في مقابلته عن امتنانه لسنواته السابقة التي سيأخذ منها الطاقة للمضى قدما، والتعلم من دروسها المستفادة.

سيركز أليكس رودريجيز خلال الفترة المقبلة على استثماراته في مجال البيسبول، ورعاية ابنتيه اللاتي كانا على علاقة مقربة من المغنية العالمية جينيفر لوبيز أثناء ارتباطهما.

جينيفر لوبيز تلغي متابعة أليكس رودريجيز

في الوقت نفسه أزالت جينيفر لوبيز كل آثار علاقتها مع خطيبها السابق أليكس رودريجيز منذ أيام، بعد فترة من إعلان انفصالهما تماما وإلغاء خطبتهما وعودتها إلى حبيبها السابق الممثل بن أفليك.

مسحت جينيفر لوبيز صورها مع أليكس رودريجيز من تطبيق انستجرام، وألغت متابعتها له، خلال عطلة الأسبوع الماضي، بعد أشهر من تداول شائعات حول خيانته لها مع امرأة أخرى.

أوضحت مصادر لموقع page six أن جينيفر لوبيز كانت تشعر بالإحباط والإحراج الشديد من أخبار خيانة أليكس رودريجيز لها، وحاولت مسامحته لكنها لم تتمكن من المضي قدما وقررت إلغاء الخطبة في أبريل الماضي.

تقضي جينيفر لوبيز حاليا معظم أوقاتها برفقة توأميها، وحبيبها السابق بن أفليك ويبدو أن العلاقة تدخل منحنى الجدية هذه المرة، ويفكر الثنائي الفني الشهير في الانتقال للعيش سويا وتعويض سنوات الانفصال.

حاولت جينيفر لوبيز الاستعانة بمعالج متخصص لتصحيح مسار علاقتها مع أليكس رودريجيز الذي كانت تتطلع لإتمام مراسم زاوجهما لكن جائحة كورونا تسببت في تأجيله عدة مرات.

لكنهما في النهاية لم يتمكنا من حل خلافاتهما، ورغم محاولات نجم البيسبول للعودة إليها إلا أنها عادت سريعا إلى حبيبها السابق وتم التقاط صورا لهما سويا ما أصاب خطيبها بالاستياء.

تعود علاقة الثنائي لوبيز وأفليك إلى 19 عاما ماضية، حيث كانا مخطوبين عام 2002، وأجلا حفل زواجهما ثم انفصلا رسميا عان 2004، وبشكل عام لا تقطع لوبيز علاقتها تماما بشركائها السابقين وتظل على علاقة صداقة معهم.