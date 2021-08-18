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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

50 مليون دولار.. تفاصيل دعوى تشهير جوني ديب ضد زوجته السابقة

آمبر هيرد وجوني ديب
آمبر هيرد وجوني ديب

أصدر محامي الممثل الشهير جوني ديب بيانا يعلن فيه عن امتنانه بعد حصوله على حكم قضائي ضد زوجته السابقة آمبر هيرد في دعوى تشهير بلغت قيمتها 50 مليون دولار. 

وأوضح محامي جوني ديب أن موكله رغم شكواه من مقاطعة هوليوود له، إلا أن قاضي في ولاية فرجينيا منحه  فوزا كبيرا في دعوى التشهير التي كانت تستهدف النيل منه بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

سعت آمبر هيرد للحصول على تعويض مادي يبلغ 100 مليون دولار من زوجها السابق جوني ديب بعدما أقرت محكمة سابقة بأنه كان يعتدي عليها بالضرب في قضية التشهير التي ثبتت ضده في المملكة المتحدة أواخر العام الماضي. 

لا تخضع المحاكم الأمريكية لقرارات المحاكم الخارجية لذا فإن آمبر هيرد لم تستطع إثبات اعتداء زوجها عليها في بلاده، ما لم يمنحها الحق في المطالبة بتعويضات مادية منه. 

قال الممثل الأمريكي جوني ديب منذ أيام إنه يشعر بالإقصاء المتعمد له من هوليوود وذلك بعد خسارته في القضية الشهيرة أمام زوجته السابقة آمبر هيرد. 

وأوضح جوني ديب في حوار مع صحيفة صنداي تايمز، إن فيلمه الأخير Minamata لم يطرح في السينمات الأمريكية، لكنه عرض في المملكة المتحدة.

يلعب جوني ديب الذي يبلغ من العمر 58  عاما، في فيلم Minamata دور مصور صحفي أمريكي ساعد في اكتشاف الآثار المأساوية للتسمم بالزئبق على المجتمعات الساحلية اليابانية في السبعينيات. 

وأشار جوني ديب في حواره إلى أن فيلم Minamata يتحدث عن قصة تمس البشر بصورة كبيرة وكل من يتعرض لمثل هذه الحوادث، لكن بسبب مقاطعة هوليوود له حرم العمل من العرض وأصبح الوضوع فوضويا. 

يحب جوني ديب تقديم أفلام تسلط الضوء على القضايا الهامة بحسب وصفه، موضحا أن الفيلم يستحق المشاهدة بغض النظر عن مشكلاته الشخصية. 

تكريم جوني ديب 

أعلنت إدارة مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي عن تكريم الفنان جوني ديب تكريما لمسيرته الفنية في نسخته المقبلة الـ 55 المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 28 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك بعدما قررت إدارة مهرجان سان سباستيان منه جائزة دونوستيا للإنجاز مدى الحياة،  عن مشواره الفني، ووصفه في بيان إعلامي بأنه واحد من أكثر الممثلين الموهوبين والمتنوعين في السينما المعاصرة.

من المتوقع أن يحضر جوني ديب الحدثين الذي سيحصل فيهما على تكريمات متميزة بحسب موقع سكرين دايلي، وأوضحت إدارة مهرجان كارلوفي فاري بأن هذا التكريم تقديرا للإرث الكبير للممثل الشهير في صناعة السينما على مستوى العالم. 

وتعرضت إدارة مهرجان سان سباستيان للانتقادات بسبب اختيار جوني ديب وتكريمه، وقال مدير المهرجان إلى أن الممثل القدير لم يدان بأي شكل من أشكا العنف ضد المرأة ودافع عن اختياره وتمسك به. 

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