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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات فيلم Fast & Furious 9 تتجاوز نصف مليار دولار خلال الأسبوع الماضي

فيلم Fast & Furious
فيلم Fast & Furious 9

استطاع فيلم Fast & Furious 9،  ان يتخطى حاجز نصف المليار دولار خلال الأسبوع الماضى، حيث وصل إجمالي إيرادات الفيلم  إلى 541 مليونا و803 آلاف دولار فى شباك التذاكر العالمى.


وأنقسمت الإيرادات بين 141 مليونًا و325 ألف دولار بـ دور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و400 مليون و478 ألف دولار بـ دور العرض في حول العالم.

أبطال الفيلم :

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furiousحول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

 

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

 

خلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق 58 مليون دولار و"Tenet" الذى حقق 66 مليون دولار.

 

لكن "F9" لم يضاعف فقط إجمالي عدد الأفلام التي يتم تشغيلها في الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.

فيلم Fast furious 9 الولايات المتحدة الامريكية فيروس كورونا Fast Furious دور العرض الأسبوع الماضي

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