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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنجبته بالفعل.. زوج سكارليت جوهانسون يكشف عن اسم ابنهما الأول

سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون وكولين جوست

كشف الممثل الكوميدي كولين جوست زوج سكارليت جوهانسون عن استقبال طفلهما الأول بعد فترة اختفاء وعدم تأكيد للأخبار المتداولة حول حمل بطلة أفلام مارفل. 

ونشر كولين جوست على حسابه بتطبيق انستجرام رسالة مقتضبة للرد على التكهنات التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حول حقيقة حمل وإنجاب زوجته. 

وقال كولين جوست إنه بالفعل لديهما طفل الآن واسمه "كوزمو" وهما يحبانه كثيرا، وطلب من الجمهور احترام خصوصية عائلتهما. 

وقالت مصادر لموقع page six أن سكارليت جوهانسون وضعت طفلها الأول من كولين جوست منذ فترة، وهو الثاني لها بعد ابنتها روز التي تبلغ من العمر 6 سنوات من زوجها السابق. 

كشفت المصادر للموقع الأمريكي حمل سكارليت جوهانسون في أوائل شهر يوليو الماضي، مشددين على أنها وزوجها يفرضان الخصوصية ويتعمدان الاختفاء عن الأنظار طوال فترة حملها. 

تزوجت سكارليت جوهانسون 36 عاما من كولين جوست 39 عاما في أكتوبر الماضي بعد ثلاث سنوات من الارتباط، ولم تظهر في أي من الأحداث الدعائية لفيلمها الأخير Black Widow ما أثار الجدل حول سبب غيابها. 

لم تروج سكارليت جوهانسون لفيلمها الأخير لكنه حقق نجاحا كبيرا في دور العرض، ثم اتجهت نجمة مارفل لمقاضاة شركة ديزني لاستفادتها الماضية من عرضه على منصتها دون مشاركة الأبطال بالفوائد المادية. 

آخر ظهور للأم المنتظرة سكارليت جوهانسون المرشحة السابقة للأوسكار كان في لقاء عبر تطبيق زووم مع جيمي فالون في برنامج Tonight Show، 21 يونيو الماضي، ولم يظهر منها سوء كتفيها فقط. 

غياب سكارليت جوهانسون 

غابت سكارليت جوهانسون أيضا عن العرض الخاص لفيلمها الجديد الأرملة السوداء أو Black Widow، وأكد المصدر على أن غيابها المتعمد بسبب رغبتها في البقاء بعيدة عن الأنظار في فترة حملها. 

عادة تقضي سكارليت جوهانسون فترة الصيف بعيدا عن منزلها، وتهوى التريض بصحبة كلابها على الشاطيء وتناول القهوة في الخارج، لكنها تخلت عن هذه العادات كثيرا مؤخرا.  

وانضمت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون إلى طاقم فيلم المخرج الأمريكي الشهير ويس أندرسون الجديد الذي يتم تصويره حاليا في إسبانيا. 

تشارك سكارليت جوهانسون في فيلم ويس أندرسون إلى جانب كل من مارجو روبي، وتوم هانكس، لتنتقل من عالم مارفل إلى عالم المخرج الذي يتمتع بمكانة عالية في هوليوود. 

يضم فيلم ويس أندرسون الجديد إلى جانب سكارليت جوهانسون فريقه المعتاد من الممثلين أبرزهم أدريان برودي، بيل موراي، تيلدا سوينتون، وروبرت فريند وعدد كبير من النجوم بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

لم يتم الكشف عن الدور الذي تلعبه سكارليت جوهانسون لكنه تم تأكيد وصولها إلى إسبانيا وبدء تصوير مشاهدها بالفعل، ومن المتوقع أن يختتم العمل في أواخر سبتمبر المقبل. 

سكارليت جوهانسون كولين جوست أبناء سكارليت جوهانسون Black Widow مارفل

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